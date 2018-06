A6 bei Bad Rappenau. (RNZ/pol/rl) Schwer verletzt wurde die Fahrerin eines Hyundai bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A6 in Höhe des Parkplatzes Bauernwald. Gegen 16 Uhr war der Fahrer eines Sprinters auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Als er sich auf Höhe eines Rastplatzes einem Stauende näherte, bremste der vor ihm fahrende Hyundai ab. Der Transporter fuhr auf den Wagen auf und prallte daraufhin noch gegen einen VW Sharan, der sich vor dem Hyundai befand.

Die Hyundai-Fahrerin wurde schwer verletzt und nach Stabilisierung per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Personen im VW Sharan zogen sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sprinterfahrer blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls war die Autobahn 6 in Richtung Nürnberg für zwei Stunden bis 18 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Bauernwald an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.