A6 bei Bad Rappenau. (pol/mün) Zwei Verletzte forderte ein schwerer Unfall am Samstagabend auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad-Rappenau in Richtung Heilbronn. Mitten auf der Autobahn platzte gegen 18.45 Uhr der rechte Hinterreifen eines Abarth.

Das Fahrzeug krachte links in die Betonleitplanke und wurde dann nach rechts in das Heck eine Lastwagens geschleudert. Danach überschlug sich der Abarth in der Böschung und kam schließlich auf den Rädern zum Stehen kam.

Die beiden Insassen im Abarth, 65 und 20 Jahre alt, mussten nach notärztlicher Versorgung schwer verletzt in Kliniken eingeliefert werden. Die 20-jährige Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber abtransportiert.

Für die Bergung und Landung des Rettungshubschraubers musste die A6 bis 20.10 Uhr gesperrt werden. Durch die Unfallaufnahme und Vollsperrung staute sich der Verkehr aus Richtung Mannheim mehrere Kilometer zurück.

Die Feuerwehr Sinsheim war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.