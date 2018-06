Sinsheim. (zg) Im Rahmen des Ausbaus der Autobahn A6 durch die ViA6West müssen im Bereich Sinsheim auch zwei landwirtschaftliche Brückenbauwerke erneuert werden, die über die Autobahn führen. Beide Bauwerke werden an zwei Wochenenden abgebrochen.

Die A6 wird deshalb am Samstag, 7. Juli, ab 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim (33a) und Sinsheim-Süd (33b) in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Sonntag, 8. Juli, 16 Uhr. Der zweite Brückenabriss und damit verbunden die zweite Vollsperrung der A6 zwischen Sinsheim-Süd (33b) und Sinsheim-Steinsfurt (34) ist auf das darauffolgende Wochenende, 14. und 15. Juli, ebenfalls zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, festgelegt.

Der Verkehr wird bei der Sperrung am 7. und 8. Juli an der Anschlussstelle Sinsheim ausgeleitet und über die ausgewiesene Autobahn-Bedarfsumleitungsstrecke bis zur Anschlussstelle Sinsheim-Süd geführt. In Fahrtrichtung Mannheim wird der Verkehr in Sinsheim-Süd ausgeleitet und ebenso über die ausgewiesene Autobahn-Bedarfsumleitungsstrecke zur Anschlussstelle Sinsheim geführt.

Am Wochenende, 14. und 15. Juli, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg an der Anschlussstelle Sinsheim-Süd (33b) ausgeleitet und über die Neulandstraße/B39 zur Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt (34) geführt. In Fahrtrichtung Mannheim wird der Verkehr ab Sinsheim-Steinsfurt ausgeleitet und über die B39/Neulandstraße zur Anschlussstelle Sinsheim-Süd geleitet.