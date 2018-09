Sinsheim. (wok) Gerade ist der Startschuss für die Planung der Sinsheimer Ausgabe der alla hopp!-Anlage, die im Postgarten gebaut werden soll, vor dem alten Rathaus gefallen. Da wurde Anfang der Woche schon das Pilotprojekt in Schwetzingen vorgestellt. Am Dienstagabend nun erfuhr der Kernstadtausschuss des Gemeinderats, wie umfangreich die Bürgerbeteiligung für das Projekt der Dietmar-Hopp-Stiftung sein wird.

Praktisch alle Bürger, vom Kleinkind bis zum Hochbetagten, können Vorschläge machen, Anregungen geben und Ideen einbringen. "Über diese Tiefenschärfe und Flexibilität, die da zu erkennen ist, war ich doch sehr verwundert," staunte Dezernatsleiter Tobias Schutz über die beabsichtigte Bürgerbeteiligung nicht schlecht. Ganz konkret handelt es sich um den Aufruf an die gesamte Bürgerschaft der Stadt, zunächst bei der Planung und dann nach Fertigstellung der Anlage - im Mai 2016 soll es soweit sein - bei der Nutzung ganz aktiv mitzumachen. Die Federführung für alle Aktionen liegt bei der Dietmar-Hopp-Stiftung und dem beauftragten Planungsbüro. Die Stadt stellt das Gelände (Postgarten) für die Bewegungs- und Begegnungsanlage zur Verfügung sowie Räume für die Bürgerbeteiligung.

Noch vor den Osterferien soll es in den Kindergärten und Schulen Sinsheims losgehen. Dort kommen die Kleinkinder und jüngeren Jugendlichen in Workshops zu Wort. Speziell die Theodor-Heuss-Schule und die Steinsbergschule stehen im Fokus der Planer. 30 bis 40 Jugendliche werden ins Jugendhaus eingeladen und über die Inhalte informiert, ihre Anregungen abgefragt und über die Umsetzung diskutiert. Während der Bauzeit soll es dann sogar drei so genannte "Mit-Bautage" geben, an denen Kinder und Jugendliche konkret mithelfen können.

Bis zum 16. April sind Erwachsene aufgerufen, sich für einen Workshop anzumelden, bei dem diese Altersgruppe sich einbringen kann. Sollten diesem Aufruf mehr als 40 Personen folgen, wird das Los entscheiden, wer mitmachen darf. Auch die Senioren Sinsheims sind gefragt. Im Katharinenstift gibt es einen Nachmittag lang einen Workshop mit dieser Altersgruppe zusammen mit den dortigen Betreuern.

"Alle haben Einfluss", fasste Tobias Schutz die ausführliche Bürgerbeteiligung zusammen. Mit der Aktion "alla hopp!" schlägt die Dietmar-Hopp-Stiftung eine Brücke zwischen ihren vier Förderbereichen Sport, Medizin, Soziales und Bildung. 40 Millionen Euro werden dafür ausgegeben.

Bewegung und Begegnung

18 Kommunen aus der Metropolregion - beworben hatten sich 127 Städte und Gemeinden - kommen in den Genuss einer solchen Anlage. Die Bewegung der Bürger fördern, Begegnungen ermöglichen und die Gesundheit schützen sind die drei Ziele der "alla hopp!"-Aktion der Stiftung des großen Mäzens.