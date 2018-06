Von Tim Kegel

Sinsheim. In die City holen, was in die City gehört, dort aber nicht zwingend schon ansässig - oder nicht mehr ansässig ist: Ein spannendes Innenstadtprojekt plant Rolf Geinert, umtriebiges Ex-Stadtoberhaupt, am Parkdeck Zwingermühle.

Kleine Parzellen, Mini- oder Mikroeinheiten zur Präsentation von Produkten, Angeboten und Dienstleistungen, für Büros und Projekte, für Veranstaltungen in vielerlei Form, dauerhaft oder einmalig, innovativ oder bodenständig. Geinert will die 300 Quadratmeter auf zweieinhalb Geschossen mieten und wertig herrichten, einen kleinen Teil davon für seine eigenen Consultingprojekte.

Auf dem Rest davon - und der ist groß, mit Küche, Treppenaufgängen, weitem Dachstudio, sogar einer Dusche und Dachterrasse - soll Raum für Ideen sein: Ein Weingut könnte den Wein, ein Autohändler den "Gebrauchten des Monats" präsentieren, Kunsthandwerker ihr Kunsthandwerk, und, und, und. Die Front der Zwingergasse 10 mit viel Glas, vorhandenen Werbeflächen, attraktiver Zentrumslage, Parkplätzen und viel Fußgängerfrequenz biete enormes Potenzial, sagt Geinert. Ihm schweben Shop-in-Shop-Parzellen genauso vor, wie die Vermietung von Print- und Bildschirmwerbeflächen, "gerne auch im schnellen Wechsel und immer für kleines Geld."

So könne am Parkdeck eine Vielfalt Sinsheims abgebildet werden, die in der City nicht präsent ist, weil sie die Mieten scheut, in den Randgebieten, wie der Neulandstraße oder dem Gewerbe- und Freizeitgebiet Süd sitzt oder in den Dörfern; weil sie im Nebenerwerb produziert - oder auf der Weltbühne anstatt der innerstädtischen operiert. Es bedürfe noch "eines Magneten", der vor Ort für Zuläufe sorgt. Hier liefen mehrere Gespräche parallel, sagt Rolf Geinert. Ohnehin sei das Interesse rege. Konkrete Vorhaben, Ideen, Auskünfte, Konzeptionelles könnten jederzeit an ihn herangetragen werden. "Niederschwellig, erschwinglich und attraktiv" solle das Angebot sein. Im Obergeschoss sieht Geinert Potenzial für Präsentationen, Firmenevents und Mikro-Messen, für regelmäßige Talkrunden, die zur Marke des Projekts beitragen könnten. Das hübsche Studio in der Dachschräge sei "vielleicht für ein junges Anwaltsbüro interessant, das sich keine Kanzleimiete leisten kann."

Derzeit arbeite ein Werbebüro an einer "gelungenen Corporate Identity"; ein griffig-moderner Name für das "Sinsheimer Dienstleistungs-, Werbe- und Veranstaltungszentrum" werde noch gesucht: "Couch" wegen der geplanten Couch für die Talkrunden? Oder doch einfach "Zwingermühle 10"?

Offene Türen hat Rolf Geinert jedenfalls nicht nur bei Manfred und Peter Hütter, den Besitzern der Zwingermühle 10, vorgefunden, sondern auch bei der Stadt, wo man das Vorhaben als eine attraktive Ergänzung zum geplanten Infopoint betrachtet. Auch mit dem Wirtschaftsforum und speziell mit dessen Innenstadt- und Gewerbe-Mann Klaus Gaude ist Geinert im Austausch.

Bis zum Frühjahr sollen die meisten jetzt noch offenen Fragen geklärt sein; schon jetzt sind Renovierungsmaßnahmen und Vorarbeiten im Gebäude erkennbar. Einmal realisiert, ist sich Geinert ziemlich sicher, habe das Projekt Modellcharakter und Ausstrahlung in andere Kommunen.

Info: info@geinert.de