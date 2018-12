Bad Rappenau-Wollenberg. (end) Die Jahrhunderthochwasser im Wollenbach- und Schwarzbachtal vom Dezember 1993 und dem 29. Juni 1994 sind nicht vergessen: Zu groß waren die Schäden, die damals sintflutartige Regenfälle ausgelöst hatten. Ohne Vorwarnung und völlig unvermittelt wurden berufliche Existenzen vernichtet, Hab und Gut der Bewohner irreparabel beschädigt und auch tragische Todesfälle gab es in jenen Schreckensnächten.

Dass sich so etwas nie mehr ereignet - das hat sich der Zweckverband "Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach" auf die Fahne geschrieben. In den zurückliegenden 20 Jahren wurden 42 Hochwasserschutzmaßnahmen gebaut, die beteiligten Gemeinden haben mit Unterstützung des Landes mehr als 45 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert.

Der Schutz ist aber noch nicht abgehakt. Jetzt wird auf Wollenberger Gemarkung ein weiteres Regenrückhaltebecken für 3,8 Millionen Euro erstellt. 2,63 Millionen Euro (70 Prozent) gibt das Land dazu, wobei gestern Umweltminister Franz Untersteller persönlich seine Aufwartung machte. Er übergab an den Vorsitzenden des Zweckverbands Locher den Förderbescheid, um sich auch ein Bild von der geplanten Maßnahme zu machen.

Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich der Wollenbach gediegen und völlig harmlos, "nicht zu glauben, dass der kleine Bach so eine zerstörerische Kraft hatte", staunte angesichts der aufgestellten Bilderwand der Umweltminister. Doch bei dem zusätzlichen Schutzbauwerk geht es nicht ausschließlich um die Zähmung des Wollenbachs, das Rückhaltebecken hat ein Einzugsgebiet von rund zehn Quadratkilometern. Viel Wasser kommt von kleinen Bächen und Rinnsalen aus Richtung Hüffenhardt.

Auf der Grundlage der Hochwasserschutzkonzeption von 1997 wurde für das Verbandsgebiet das oberhalb von Wollenberg liegende Becken "Wollenberg I" auf ein Volumen von 30.200 Kubikmeter ausgebaut. Das aktualisierte Konzept, das auch die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt, sieht für Wollenberg ein zusätzliches Becken mit einem Rückhaltevolumen von 115.300 Kubikmeter vor. Zusammen mit dem bereits vorhandenen Rückhaltebecken wird so ein 100-jährlicher Hochwasserschutz für Wollenberg und die unterhalb liegenden Ortschaften Flinsbach, Bargen und Helmstadt gewährleistet.

Dass das zweite Bauwerk notwendig ist, darauf verwies der Vorsitzende des Zweckverbands, Bürgermeister Joachim Locher (Waibstadt). Denn das bestehende Schutzbauwerk war im Jahr 2008 bereits zweimal voll und übergelaufen. Locher dankte ausdrücklich den Grundstücksbesitzern für ihre Bereitschaft, Grund und Boden im Interesse der Allgemeinheit herzugeben. Technische Details erläuterte Ernst Willaredt vom gleichnamigen Sinsheimer Ingenieurbüro: Das Rückhaltebecken wird als Erddamm mit einem Schüttvolumen von ca. 28.000 cbm Erdmaterial hergestellt.

Die Dammlänge beträgt ca. 160 Meter, die Dammneigung ist zwischen 1:5 und 1:4. Das teiloffene Durchlassbauwerk mit einer Länge von 35 Meter wird in der Mitte von einem Lichtschacht unterbrochen und ökologisch durchgängig ausgeführt. Bei einem 100-jährlichen Regenereignis soll das Rückhaltebecken den Wasserzulauf in den Wollenbach von 8,21 Kubikmeter in der Sekunde auf 4,55 Kubikmeter reduzieren. Als Bauzeit ist ein Jahr vorgesehen.