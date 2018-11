Von Christiane Barth

Sinsheim. Der Herbst kündigt sich - noch in den Sommerferien - bereits mit herabfallendem Laub und empfindlich kühlen Temperaturen an. In den Schwimmbädern herrschte jetzt eigentlich noch Hochsaison. Normalerweise. Und eigentlich würdigt das Sinsheimer Freibad üblicherweise in der Ferienmitte seinen 100.000 Badegast mit einem Präsent. Auf diesen wartet man jedoch immer noch.

Das Gute am verhagelten Sommer: Noch besteht für die Besucher die Chance, diese magische Marke zu erreichen: Denn bislang wurden gerade mal 83.000 Gäste gezählt. Als Entschädigung für den schwierigen Sommer, der zudem durch anhaltende Bauarbeiten eingeschränkt war, soll das Bad nun zwei Wochen länger als sonst geöffnet bleiben. Diese Nachricht teilte Andreas Uhler, Werkleiter der Stadtwerke, gestern mit. Bis 28. September kann geschwommen werden. Vor allem die Saisonkartenbesitzer sollen mit den zwei Wochen obendrauf entschädigt werden. "Wir haben unseren treuen Gästen dieses Jahr einiges abverlangt", so Uhler.

So öffneten die Pforten des Freibades wegen der Sanierungsarbeiten erst eine Woche später als üblich: "Die Technik war noch nicht soweit". Auch konnten die Badegäste nicht ganz vom Baulärm verschont werden. Denn am neuen Kinderbecken wurde die ganze Saison hindurch gewerkelt. "Es ist zu befürchten, dass es erst zum Beginn der nächsten Saison fertig ist", so Uhler. Spätestens dann soll auch das alte Kinderbecken zurückgebaut worden sein.

Vollendet wird das Werk "Schwimmbad-Sanierung" damit jedoch noch nicht sein. Denn die Verlegung des Eingangs steht zu guter Letzt an: In Richtung des früheren Hallenbades, "Am Ilvesbach", sollen künftig Einlass und Ausgang sein. Das ergibt Sinn, "denn jetzt fallen die Leute direkt vom Schwimmbad auf eine Kreuzung", gibt Uhler zu bedenken. Mehr Verkehrssicherheit soll mit dem Eingangsbereich in nordwestlicher Richtung, wo auch ein Wohnmobilstellplatz vorgesehen ist, gewonnen werden.

Auch an der Außenanlage muss noch gefeilt, müssen "Wunden verschlossen" werden. "Der alte Baumbestand bleibt natürlich bestehen", sagt Uhler. Sicher sei: Zum Saisonstart 2016 sind alle Bauarbeiten erledigt, verspricht der Werkleiter.

Nun will er den Gästen die Saison nach all den Beeinträchtigungen mit zwei geschenkten Wochen versüßen. Die Wassertemperatur gibt es her, für die Liegewiese jedoch ist es vielen zu kalt. Zwar ist die Solarheizung mangels Sonne derzeit wenig effektiv, dank Fernwärme ist es im Becken jedoch mit 24, manchmal fast 25 Grad angenehm warm. "Schön isses", schwärmt Schwimmmeister Matthias Hummel. Uhler denkt praktisch: "Wir haben jetzt die neue Technik, dann nutzen wir sie auch."

Bis einschließlich Sonntag, 28. September, darf also das Badevergnügen dauern. Allerdings bei etwas reduzierten Öffnungszeiten. Da es früher dunkel wird und das Freibad über keine Nachtbetriebserlaubnis verfügt, wird spätestens um 19 Uhr zugemacht, eventuell auch eine Stunde früher.

Das Freibad Reichartshausen schließt eine Woche früher, der letzte Badetag ist der 21. September. Doch auch in der Centgemeinde war die Saison mit 40.000 Besuchern bis jetzt sehr "mittelmäßig", sagt Bürgermeister Otto Eckert. "Die Zahlen des Jahrhundertsommers 2003 mit 140.000 Besuchern werden wir wohl nie mehr erreichen", bedauert er. Die in diesem Jahr eingeführte Qualitätsverbesserung mit verlängerten Öffnungszeiten und der doppelten Schwimmmeisterbesetzung bedauert Eckert dagegen nicht: "Das war dem Sicherheitsdenken geschuldet."