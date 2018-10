Eppingen. (guz) Wochenlang hatten eine Ermittlungsgruppe des Heilbronner Rauschgiftdezernats Ende des vergangenen Jahres eine Dealergruppe im Visier, die Marihuana und Kokain offenbar auch an Jugendliche verkauften. Am 13. Januar dann der Paukenschlag: Im Morgengrauen umstellten und stürmten mehr als 150 Polizisten das Eppinger Flüchtlingswohnheim, nahm elf Personen fest und stellten Drogen und mutmaßliches Dealergeld sicher. Während neun Personen später wieder aus der Haft entlassen wurden, wird den beiden Hauptverdächtigen - zwei Männer aus Gambia, die damals 21 und 22 Jahre alt waren - vor der Großen Jugendkammer am Heilbronner Landgericht nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz der Prozess gemacht. Die Verhandlung beginnt am kommenden Montag. Spätestens seit Mai 2012 sollen die beiden Angeklagten von der Flüchtlingsunterkunft in Eppingen aus mit Kokain und Marihuana gedealt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von insgesamt 192 Einzeltaten aus, bei denen insgesamt etwa 3,2 Kilo Marihuana und elf Gramm Kokain verkauft wurden - auch an Jugendliche. Bei der Razzia selbst wurden 900 Gramm Marihuana und 2000 Euro mutmaßliches Dealergeld sichergestellt.