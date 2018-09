Von Michael Endres

Bad Rappenau/Sinsheim. Es war einer der schlimmsten Verkehrsunfälle der letzten Jahre im Kraichgau: Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A 6 zwischen der Anschlussstelle Steinsfurt und Bad Rappenau sind am Freitagnachmittag zwei Menschen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt; für sie kam jegliche Hilfe zu spät. Ihre Identität ist auch am Samstagvormittag noch nicht geklärt und soll mithilfe der Auslandsdienstellen nun geklärt werden, so die Polizei. Die Autobahn war am Freitag bis in die späten Abendstunden gesperrt, teilweise staute sich der Verkehr auf mehr als fünf Kilometern Länge.

Die beiden Verunglückten waren Insassen eines Lastzugs aus Slowenien, wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilt. Der war gegen 17 Uhr nahezu ungebremst auf einen bereits stehenden Lastzug am Stauende geprallt. Beide Lastwagen fingen sofort Feuer.

Während der Fahrer des bereits stehenden Lastwagen sich in letzter Sekunde noch aus dem Führerhaus retten konnte, gab es für die beiden Insassen des slowenischen Lastwagen keine Chance. Vermutlich war beim Aufprall der Kraftstofftank geborsten.

Nach Augenzeugen war die Unfallstelle auf der kerzengeraden Strecke beim so genannten Flugplatz innerhalb kürzester Zeit ein riesiges Flammenmeer. "Wir haben zurückgeschaut und auf einmal eine riesige Rauchsäule gesehen", sagt ein Polizist. Er war nämlich nur rund zwei Kilometer vor dieser Unglücksstelle bei der Aufnahme eines kleineren Auffahrunfalls.

Zuvor hatte am Mittag bereits im Bereich des Weinsberger Kreuzes ein Unfall mit einem Lastwagen stattgefunden. Wegen des Wochenendverkehrs hatte der Stau bis weit nach Bad Rappenau zurückgereicht. Kurz vor der Ausfahrt Bad Rappenau waren auf dem rechten Fahrstreifen ein Audi und ein VW Passat aufgefahren. Hier gab es zum Glück nur verbogenes Blech. Innerhalb kürzester Zeit bildete dadurch ein Rückstau, an dessen Ende sich der schreckliche Lkw-Unfall ereignete.

"Bei unserer Ankunft stand bereits alles lichterloh in Flammen", sagt ein Rettungssanitäter aus Sinsheim. Er traf zusammen mit dem Notarzt als erster an der Unglücksstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt standen beide Lastwagen mitsamt der Ladung in Flammen. Der erste Lastwagen, ein Transporter aus Ungarn, hatte zwei neue Traktoren und Futtermittel geladen. Der Lastzug aus Bulgarien Motorenteile für die Automobilindustrie.

Die Feuerwehr Sinsheim war mit einem Großaufgebot mit sieben Fahrzeugen und 30 Mann an der Unfallstelle, Unterstützung erhielt sie von der Bad Rappenauer Feuerwehr. Denn das mitgeführte Löschwasser reichte nicht, die Tanklöschfahrzeuge mussten wechselweise im Pendelverkehr befüllt werden.

Die Rauchentwicklung und die Hitze bei dem Vollbrand der beiden Lastwagen samt Ladung war enorm: Die pechschwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, die Wehrmänner bekämpften mit Atemschutz das Flammenmeer. Zeitweise musste wegen der starken Rauchentwicklung auch die Gegenfahrbahn Richtung Mannheim gesperrt werden.

An der Einsatzstelle herrschten extreme Bedingungen: Es war so heiß, dass Aluminium schmolz und sich über die Fahrbahn ergoss, die Stahlfelgen der geladenen Traktoren verglühten. Auch fing die angrenzende Böschung Feuer, wobei die Flammen schnell gelöscht waren. Der Rauch lockte auch über Feldwege zahlreiche Schaulustige: Sie kamen mit Kind und Kegel zum bizarren Schauspiel.

Gegen 17.45 Uhr waren die brennenden Fahrzeuge komplett gelöscht. Die beiden verbrannten Leichen wurden später aus dem zertrümmerten Führerhaus von der Feuerwehr geborgen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, wegen der hochwertigen Ladung mit den fabrikneuen Traktoren bewegt er sich um die 400.000 Euro.

Auf den Umleitungsstrecken rund um Sinsheim herrschte Chaos: Die Autobahn wurde ab Steinsfurt gesperrt, der Verkehr so gut es ging über die B 39 nach Kirchardt und Fürfeld abgeleitet. Hier bildete sich ein bis zu zehn Kilometer langer Rückstau. Die Vollsperrung dauerte bis in die späten Abendstunden, die Fahrzeuge, die stundenlang im Stau standen, wurden gegen 20 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Dieser Unfall weckt Erinnerungen an den schlimmsten Unfall auf der A 6: Gerade 500 Meter entfernt von der gestrigen Stelle kamen am 15. Februar 2000 sieben Menschen ums Leben. Ein Lastwagen hatte auf der kerzengeraden Strecke die Leitplanken durchbrochen und war in den Gegenverkehr gerast. Hier prallte er in einen Auto und einen Lastwagen und ging dann in Flammen auf. Unter sich begrub er ein Auto mit drei Insassen. Überhaupt hat sich die Zahl der schweren Unfälle im Raum Sinsheim in den letzten Tagen dramatisch gehäuft. Erst gestern Morgen war eine 20-Jährige bei Reihen tödlich verunglückt, am Mittwoch starb ein Autofahrer auf der Sinsheimer Hauptstraße. (aktualisiert: 11.30 Uhr, 12. Juli)