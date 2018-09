Bad Rappenau/Heilbronn. Ein 35-Jähriger hat seine Freundin auf ihr Verlangen hin mit einer Überdosis Heroin getötet - das Landgericht Heilbronn verurteilte ihn am Freitag zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe. Der Angeklagte soll eine Therapie beginnen und 100 Sozialstunden leisten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 35-Jährige bei der Tat «die wesentlichen Dinge in der Hand hatte». Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Strafmildernd wirkten sich seine schwierigen familiären Verhältnisse aus und seine frühe Suchtabhängigkeit. Zudem soll seine Lebensgefährtin schwer depressiv gewesen sein und bereits einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt haben.

Am 3. Januar 2012 mieteten sich der Angeklagte und das Opfer in eine Pension in Bad Rappenau bai Heilbronn ein. Der Angeklagte besorgte Heroin und spritze seiner Lebensgefährtin das Rauschgift auf ihr Verlangen. Anschließend spritzte er sich die restliche Dosis. Die Frau starb, der Angeklagte überlebte. (dpa)