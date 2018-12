'Perspektiven an der Elsenz' hat Zuzenhausen als Leitmotiv gewählt. In zwölf Tagen geht es zunächst um die Perspektiven im Rathaus der 2200-Einwohner-Gemeinde. Foto: Keller

Von Günther Keller

Zuzenhausen. Knapp 95 Prozent der Stimmen für Dieter Steinbrenner bei einer Wahlbeteiligung von gut 63 Prozent. So lautete das höchst respektable Wahlergebnis vor acht Jahren. 2,5 Prozent fielen auf Werner Tereba, Schriftsetzer und Menschenrechtler aus Mannheim. Wenn am 1. Dezember die Zuzenhäuser erneut zur Wahl gerufen sind, ist die Ausgangsbasis ähnlich wie 2005. Diesmal steht neben dem Amtsinhaber der Berliner Hausmann und Politikphilosoph Andreas Fischer auf dem Stimmzettel - ein Protagonist der so genannten Nein-Idee. Am kommenden Montag, 19 Uhr, haben die Bewerber die Gelegenheit sich in einer offiziellen Vorstellung in der Häuselgrundhalle zu präsentieren. Die RNZ sprach vorab mit dem Amtsinhaber.

Herr Steinbrenner, mit 63 Jahren muss man in der weiteren Lebensplanung nicht unbedingt eine dritte Amtszeit als Bürgermeister angehen, oder?

Sehen Sie: Andere müssen auch bis 67 arbeiten, und viele andere wären froh, wenn sie mit 63 noch arbeiten könnten. Ich bin mit Herzblut Bürgermeister hier in Zuzenhausen und deshalb spielt das Alter keine allzu große Rolle für mich.

Vermutlich können Sie es jetzt auch ruhiger angehen lassen. Zuzenhausen steht ja nicht schlecht da.

Zuzenhausen steht sogar gut da. Baulich haben wir alles abgearbeitet, es gibt praktisch keine Sanierungsstaus. Und die technische Ertüchtigung der Häuselgrundhalle kommt jetzt auch an die Reihe. Großprojekte, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, sehe ich tatsächlich nicht vor uns. Aber wir wollen die Friedhofshalle erweitern, brauchen ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr, die Untersuchung der Abwasserkanäle könnte Handlungsbedarf zeigen, Straßen und Feldwege sind weiter zu sanieren.

Das typische Alltagsgeschäft halt.

"Bewährtes bewahren - wo möglich neues wagen" sehe ich als mein Leitmotiv. Der erfolgreichen städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte/Schloss soll zum Beispiel die Ortsmitte II folgen. Die entsprechende Antragstellung ist bereits erfolgt. Zuzenhausen soll beim Wohnen und beim Arbeiten attraktiv bleiben, und dafür muss man immer arbeiten.

58 Investitionsmaßnahmen umfasst Ihre "Leistungsbilanz" der letzten Jahre. Was würden Sie persönlich als Höhepunkt bezeichnen?

Derer gab es mehrere: zum Beispiel den Dietmar-Hopp-Sportpark mit der Premiumsanierung unseres Schlosses, die Ansiedlung des Bundesligisten 1899 Hoffenheim, der Neubau des Kindergartens Kinderreich und das Feuerwehrhaus, vor allem auch unsere Gewerbegebietserweiterung mit prosperierenden, attraktiven Unternehmen.

Im Wahlprospekt von 2005 war etwas vage der Punkt "B 45 - Ortsdurchfahrt" aufgelistet. Gilt das eigentlich noch?

Mit temporeduzierenden Maßnahmen haben wir durch die Installation von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten einiges erreicht. Dieses Thema wird uns aber weiterhin beschäftigen. Zu unserer Trassenführung gibt es aber im Grunde genommen keine vertretbare Alternative, so dass es darum geht, möglicherweise weitere punktuelle Verbesserungen zu erreichen.

Zuzenhausens Einwohnerzahl ist seit 1998 kontinuierlich gewachsen, stagniert aber seit drei Jahren und nimmt tendenziell sogar wieder ab. Könnte ein neues Baugebiet etwas Schwung in die Bevölkerungsentwicklung bringen?

Mit der Ortskernsanierung präferiert unsere Gemeinde die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Zudem haben wir zum Beispiel im Baugebiet Pilgerstadt noch entsprechendes Potenzial, zwar in privater Hand, ist aber durchaus zumindest für Ortsansässige eine gewisse Option.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist der 30. September 2018 Ihr letzter Arbeitstag. Dann sind sie selbst Teil des demografischen Wandels, auf den die Kommune reagieren will. Welches Angebot wünschen Sie sich bis dahin für den Ruheständler Steinbrenner?

Dass ich mit Gleichgesinnten mir einen aktiven Altersalltag gestalten und leben kann. Wie dies im Detail aussehen kann, weiß ich ehrlich gesagt heute selbst noch nicht so genau. Ich habe aber ja auch noch fünf Jahre Zeit. Wenn wir uns hier auf den Weg machen, heißt das für mich, dass wir in diesem Prozess die Betroffenen zu Beteiligten machen, gemeinsam machbare Konzepte entwickeln und diese erfolgreich umsetzen.