Zuzenhausen. (sl) Beim ersten öffentlichen Training am gestrigen Freitag im Dietmar-Hopp-Sportpark in Zuzenhausen wurde auch der neue Fan und Medienkiosk eröffnet. Der Kiosk befindet auf dem hinteren Trainingsgelände in der Nähe des Fischerheims und ist in dem dortigen Flachbau untergebracht. Eine gute Einrichtung, die sich die TSG hier hat einfallen lassen, so die positiven Stimmen der Fans und Medien. Der Kiosk ist bei allen öffentlichen Trainingseinheiten in Zuzenhausen, in der Regel Dienstag, Mittwoch und Sonntags, geöffnet. Die Bewirtung hat ein Hoffenheimer Urgestein übernommen. Emil Vetter, in vielen Funktionen in der Vergangenheit und heute noch für die TSG 1899 Hoffenheim unterwegs, hat sich bereit erklärt die Bewirtung zu übernehmen. Fans und Medien können sich bei kalten und warmen Getränken und kleinen Snacks zu einem Plausch zusammen setzen. Weiterhin besteht die Möglichkeit Fan-Artikel zu kaufen.