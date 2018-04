Angelbachtal. (ram) Versöhnliches Wetter zum Ausklang des Pfingstmarktes füllte die Gassen und Festzelte am Montag noch einmal ordentlich. Nachdem der Höhepunkt des Festes am Sonntag teilweise buchstäblich ins Wasser gefallen war (wir berichteten), lachte bei Ruderwettbewerb und Musik am Montagnachmittag im Schlosspark wieder die Sonne. Insgesamt zogen die Verantwortlichen eine positive Festbilanz.

Vereine, Gruppen und auch zwei Gemeinderäte stiegen beim Ruder- und Waschzuberwettbewerb auf dem Schlossteich in die Boote. "26 Grad Wassertemperatur" hatte Bürgermeister Frank Werner vorher bekannt gegeben und wollte mit der "groben Schätzung" auch dem letzten die Angst vor dem Seewasser nehmen. Das Publikum freute sich und applaudierte. Natürlich auch, als die ein oder andere Waschwanne kenterte und der Ruderer die Wassertemperatur überprüfen konnte. Als Sieger des Ruderwettbewerbs ging die Mannschaft des Schachclubs hervor, dicht gefolgt vom Gemeindeteam mit Forstmann Gerhard Klinger und Bauverwaltungsleiter Daniel Östrich. Beim Waschzuberrennen siegte Gemeinderat Jürgen Lutz vor Frank Hanreich , die am Ende auch noch eine schwimmende Runde im See drehten.

Mit dem Konzert der Heidelberg "JazzMen" auf der Schlossparkbühne klang das Programm am Nachmittag dann langsam aus.

Trotz des kühlen und am Sonntag regnerischen Wetters konnten Bürgermeister Werner und auch die Vereine, die mit ihren Zelten für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt hatten, zum Festausklang eine weitgehend positive Festbilanz ziehen. Die Gäste seien selbst bei Regen oder in der Regenpause zum Pfingstmarkt gekommen, so die Verantwortlichen. Viele Speisen waren im Laufe der Nachmittagsstunden des Montags dann auch ausverkauft gewesen. Die beste Stimmung herrschte aber natürlich am Pfingstsamstag, als das Fest bei strahlender Sonne begann.