Sinsheim. (mw) Die Lösung der künftigen Verkehrsführung in der Neulandstraße liegt im Norden. Stefan Wammetsberger vom Karlsruher Planungsbüro Leutwein und Köhler stellte der Ratsrunde jetzt die modifizierte Entwurfsplanung für die Hauptverkehrsachse vor. 2011 war die erste Planung erstellt worden, die nach Gesprächen mit Firmenchefs jetzt konkretisiert wurde.

Wammetsberger verwies auf die Problemanalyse der Straße, die von 14 000 Fahrzeugen am Tag befahren wird. Der Verkehr werde zunehmen, wenn leer stehende Hallen belegt sind. Bis zu 1000 Lkw am Tag ergaben Zählungen. An der Abfahrt Sinsheim Süd waren es 1200 Lkw, davon 400 vom und zum Autohof Kolb. In der Guttenbergstraße wurden täglich 250 ein- und ausfahrende Lkw gezählt. Dazu gesellen sich Einkaufs- und Gewerbeverkehr. Eine höhere Leistungsfähigkeit der Straße soll mit neuen oder umgebauten Ampeln, Schleppkurven und einem dritten Fahrstreifen an Knotenpunkten erreicht werden.

"Grundsätzlich machbar"

Die Entwurfsplanung sieht einen südlichen Gehweg (zwei Meter breit) vor, auf der Nordseite einen kombinierten Geh- und Radweg. Für den mittleren Fahrstreifen (zwei und drei Meter breit) wird durch Erwerb von Grundstücken auf der Nordseite Platz geschaffen. 2500 Quadratmeter müssen insgesamt erworben werden. Ursprünglich waren es 3500 Quadratmeter. Der Flächenerwerb auf der Südseite für die dritte Spur wurde um rund 900 Quadratmeter reduziert,

Mit 5,50 Meter Straßenbreite sei es möglich, an abbiegenden Lkw vorbeizufahren, widersprach der Planer rätlicher Kritik, der dritte Fahrstreifen sei für Pkw zu schmal. Sie forderten eine breitere Neulandstraße, die den Verkehr auch in 20 Jahren noch bewältige. OB Jörg Albrecht erinnerte daran, dass "die Grundstückseigentümer nicht begeistert sind, wenn sie mehr Fläche abgeben müssen."

Planer Wammetsberger wurde deutlich. "Jeder Zentimeter Fläche wird von den Eigentümern ausgiebig diskutiert. Es ist schwierig, an diese Flächen heranzukommen." Den Mittelfahrsteifen bewertete er als "eine verkehrsverbessernde Lösung." Die Entwurfsplanung sei "grundsätzlich machbar."

Hinterfragt wurde von den Räten der Geh- und Radweg. Michael Czink (SPD) wie Friedhelm Zoller (CDU) brachten den Fußweg zur Innenstadt ins Gespräch, der zwischen Halle 6 und Kenngott ins Wiesental führt. Helmut Göschel (SPD) hielt es für wenig sinnvoll, für den Ausbau des Radwegs viel Geld aufzuwenden, weil der Radverkehr andere Routen wähle. Wichtig seien allein die drei Fahrspuren. OB Albrecht riet zu Kompromissen.