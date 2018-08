Epfenbach. (cba) Am Limit angekommen ist die Gemeinde, was die Kapazitäten des Gewerbegebietes betrifft. Nur noch ein einziger Bauplatz ist jetzt noch frei. Ganze vier Grundstücke im letzten halben Jahr nämlich konnte die Kommune an den Mann bringen. Da kommt erst mal Freude auf im Rathaus: "Wir freuen uns, dass es wirtschaftlich weitergeht", verkündet Bürgermeister Joachim Bösenecker. Das Wirtschaftswachstum ankurbeln wolle man - und mit der jüngsten Veräußerung von gleich vier Bauplätzen mache sich doch eine Spur von Optimismus breit, lässt der Verwaltungschef wissen. Das erste Grundstück sei bereits zum Jahreswechsel verkauft worden. Nun, vor der Sommerpause, habe nun weiteres Tafelsilber Abnehmer gefunden. Baugrund im "Zuckerbaum II" ist damit rar geworden und weitere Expansionen in Sachen Industrie sind erst mal nicht drin.

Zehn Jahre ist es erst her: Da erkannte die Gemeinde, dass der "Zuckerbaum I" zu klein geworden war. Zehn Betriebe sind dort angesiedelt. Angegliedert an das bestehende Areal sollte schließlich "Zuckerbaum II" entstehen. Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 2002. Sieben Firmen haben bislang dort gebaut. Nun ist es also wieder soweit: Die Grenzen sind erreicht.

Möglicherweise unterhält sich der Gemeinderat in Zukunft über die Erschließung eines weiteren Gewerbegebiets. Im Bereich des Bethelwegs, unterhalb des Zuckerbaums, hat sich die Kommune zumindest die Option dafür im Regionalplan eingeräumt, wie in der letzten Sitzung deutlich wurde. Als Mischgebiet würde das dann wohl ausgelegt werden, schätzt Bürgermeister Joachim Bösenecker, also geeignet für kleineres Gewerbe sowie für Wohnbebauung.

Doch bislang ist das Zukunftsmusik. Nun sind erst mal Gespräche im Gemeinderat erforderlich. Denn beraten muss auch werden, wie das Geld aus dem Bauplatzverkauf genutzt werden soll. Finanziert wurde die Erschließung des "Zuckerbaum II" damals rein durch Kreditaufnahmen, deren Tilgung noch aussteht. Angesichts der "sensationell günstigen" Kreditkonditionen derzeit für Kommunen wäre es aber auch denkbar, die Einnahmen für investive Maßnahmen zu verwenden, so Bösenecker.