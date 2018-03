Eschelbronn. (rw) Erläuterungen zum Stand der Arbeiten an verschiedenen Projekten gab Bürgermeister Florian Baldauf in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Dach des Kindergartenanbaus ist inzwischen fertig gestellt. Derzeit laufen die Arbeiten am Innenputz, und die Arbeiten der Folgefirmen sind terminlich abgestimmt. Ein Einzug zum Jahreswechsel sei zwar ambitioniert, aber machbar.

Abgeschlossen ist die Hallensanierung. Fugen der Außenwand wurden saniert und die komplette Wasserinstallation inklusive Duscharmaturen wurde erneuert. Auch die Lichtkuppeln des Hallendachs sind dicht. Für den Sportbetrieb ist die Halle wieder freigegeben.

Bei der Laufbahn- und Kunststoffplatzerneuerung ist trotz schlechter Witterung Mitte Oktober von der Firma als Fertigstellungstermin anvisiert.

Keine "Winterbaustelle" soll die Sanierung der Siedlerstraße werden. Daher wird der Beginn der Maßnahme auf das nächste Frühjahr verschoben. Inzwischen wurde vom Land bestätigt, dass es für die Maßnahme einen Zuschuss aus dem so genannten Ausgleichsstock für finanzschwache Kommunen geben wird, was die Finanzierung des Projekts wesentlich erlichtert.

In Sachen Stromkonzession liegen nun die ausgefüllten Kriterienkataloge der Unternehmen Syna, EnBW, Stadtwerke Heidelberg und MVV vor. Die Auswertung der umfangreichen Unterlagen wird sehr komplex sein. Der Auftrag für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik wurde an die Firma Syna zum Preis von 98 744 Euro vergeben. In den Wohnstraßen werden dabei die optisch ansprechendere Leuchten vom Typ "Spirit" verwendet. In den Durchgangsstraßen werden die einfacheren Kofferleuchten angebracht. Mindestens zwölf Masten müssen außerdem ausgetauscht werden, mit dem Beginn der Arbeiten ist Anfang Dezember zu rechnen.