Was krabbelt hier an der Hose? Zecken übertragen die gefährliche Borreliose. Foto: Endres

(rnz) Wer derzeit im Grünen spazieren geht oder als Jogger durch den Wald läuft, bringt häufig Mini-Vampire mit nach Hause: Zecken. Die kleinen Blutsauger lieben Blut und feuchtwarme Temperaturen. Die Gefahr durch einen Zeckenbiss an Borreliose zu erkranken, ist in der Region Heilbronn-Franken besonders hoch. Allein im Jahr 2015 wurden hier 1748 AOK-Versicherte deshalb behandelt, im Stadtkreis Heilbronn waren es 84, im Landkreis 407. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Region deshalb als "Borreliose-Hochrisikogebiet" ausgewiesen.

Sommerhitze und warme Regengüsse machen die Tiere, die zur Gattung der Milben gehören, so richtig munter. Ihre Bisse können Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) oder Lyme-Borreliose übertragen. AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein: "Die Infektion mit Lyme-Borreliose kann Gelenkentzündungen, Arthritis oder Herzrhythmusstörungen verursachen." Die Zahl der Infektionen von AOK-Versicherten ist seit Jahren relativ konstant. Sie betrug im Stadt- und Landkreis Heilbronn 591 im Jahr 2011, 525 in 2012, 556 in 2013 und 515 in 2014.

Borreliose könne, so die AOK-Expertin, mit Antibiotika wirkungsvoll therapiert werden. Problematisch sei allerdings, dass sie oft erst Monate nach der Infektion erkannt werde. Am besten sei es deshalb, den Zecken keine Möglichkeit zu bieten, an den menschlichen Körper zu gelangen. Der Ärztin rät beim Aufenthalt auf Wiesen und im Wald lange Hosen und langärmlige Shirts zu tragen. Radwege und Hecken sollten gemieden werden, denn Zecken lauern im Gras und in Büschen. Sie lassen sich, entgegen einer weitverbreiteten Meinung, nicht von Bäumen fallen.

Wer sich nach dem Aufenthalt in der Natur gründlich auf Zecken absuche, verringere die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Dr. Sabine Knapstein: "Hat sich der Blutsauger oberflächlich festgebissen, sollte das Tier mit einer Zeckenzange dicht an der Haut gepackt und herausgezogen werden. Auf keinen Fall Öl oder Klebstoff verwenden und die Wunde mehrere Tage genau beobachten, ob rote Ränder entstehen. Ist die Zecke schon tiefer in die Haut gedrungen sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden."

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zählt Heilbronn-Franken - mit Ausnahme des Stadtkreises Heilbronn - auch zu den FSME-Risikogebieten. Obwohl im Jahr 2016 landesweit nur 44 AOK-Versicherte daran erkrankten, rät die AOK-Ärztin Menschen, die sich viel in der freien Natur aufhalten zu einer Schutzimpfung gegen FSME, da der Krankheitsverlauf zu einer Entzündung der Hirnhaut und zum Tod führen kann. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat sich die Zahl der FSME-Infektionen gegenüber 2016 nach Angaben des Landesgesundheitsamtes mehr als verdoppelt und es ist besondere Vorsicht geboten.

Info: Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.zecken.de