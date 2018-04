Helmstadt-Bargen. (tw) Mit der Bargener Hauptstraße beschäftigte sich der Ortschaftsrat. Im Frühjahr informierte das Land die Gemeinde, dass die Oberfläche der Landesstraße 530 auch über die Länge dieser Ortsdurchfahrt neu asphaltiert werden soll. Nachdem die Wasserleitungen und Abwasserrohre zu den ältesten im Ort gehören, wurde im Gespräch mit Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, die fast zeitgleich der Gemeinde ihren Antrittsbesuch abstattete, darum gebeten, die Maßnahmen um ein Jahr zu verschieben. Die Zeit will die Gemeinde nutzen, um mit den Beteiligten zu klären, inwieweit die Erneuerung der im Boden befindlichen Infrastruktur erforderlich und möglich ist. Neben der vorhandenen Infrastruktur soll auch überlegt werden, so Ortsvorsteher Thomas Weber, ob in diesem Zusammenhang gleich Leerrohre für den künftigen Ausbau eines vom Rhein-Neckar-Kreis geplanten Glasfasernetzes zur Datenübertragung verlegt werden sollen. Dafür sprach sich auch Bürgermeister Wolfgang Jürriens aus, der die Hintergründe des dazu gegründeten Zweckverbandes erläuterte. Ebenso wurde der Anschluss des Schulbrunnens zwischen Verwaltungsstelle und evangelischer Kirche und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Oberflächensanierung angesprochen. Um die Verkehrssituation am Kreisel, wo es immer wieder zu Unfällen und Beinnahezusammenstößen kommt, zu entschärfen, schlug Thorsten Ubl vor, den Übergang zur Bushaltestelle durch Zebrastreifen zu kennzeichnen. Um den Einbiegern aus der Schillerstraße die Sicht auf ortsauswärtsfahrende Fahrzeuge zu ermöglichen, regte Doris Heilig die Installation eines Spiegels auf dem Kreisel an. Durch Parkbuchten entlang der Hauptstraße könne der Verkehrsfluss beruhigt werden, ergänzte Heiko Banspach die Vorschlagsliste. Damit könnte auch das ständig aufkommende Parkproblem entzerrt werden, da die Fahrer ihre Fahrzeuge oft vorschriftswidrig abstellen. Als weitere Maßnahme kann sich Julia Link die Bepflanzung mit Bäumen vorstellen, um Rasern entgegenzuwirken. Über Hindernisse wie verschraubbare Wellen vor dem Kreisel könne insbesondere die Geschwindigkeit der aus der Hauptstraße kommenden Fahrzeuge, die oft mit zu hohem Tempo einfahren, reduziert werden, brachte Manfred Hönig ein.

Bürgermeister Jürriens thematisierte den Ersatz der Bordsteine im Rahmen dieser Maßnahme. Einig waren sich die Räte, dass der beste Weg zur Einsicht der Verkehrsteilnehmer über deren Geldbeutel geht. Ein stationäres Blitzgerät sei dazu die beste Voraussetzung, hielt Thorsten Ubl fest. Weitere Vorschläge, wo gegebenenfalls Gestaltungsschwerpunkte sein können, will das Gremium bei einer Vor-Ort-Besichtigung erarbeiten. Helmut König informierte die Räte, als Besucher der Sitzung, über seine Erfahrungen bei Verkehrsschauen und gab Hinweise zu Argumentationen. Denn ob und welche Maßnahmen entlang der Landesstraße möglich sind, entscheidet letztendlich die Verkehrsbehörde beim Landratsamt.