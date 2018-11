Bei einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Zaisenhausen ist großer Sachschaden entstanden. Foto: Feuerwehr

Zaisenhausen. (fst) Mit der Meldung "Zimmerbrand, halbes Haus soll brennen und Gasanschluss im Raum", wurde am Samstag um 12.52 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen und die Führungsgruppe der Feuerwehr Sulzfeld alarmiert. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 20 aktive Mitglieder der Feuerwehr Zaisenhausen beim Aufbau zum Tag der offenen Tür im Feuerwehrhaus - durch die kurze Ausrückzeit der vielen Einsatzkräfte konnte ein Gebäudevollbrand vermutlich gerade noch verhindert werden.

Aufgrund des befürchteten Großbrandes wurde bereits bei der Einsatzabfrage bei der Feuerwehrleitstelle die Feuerwehr Sulzfeld mitalarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Unglücksstelle in der Hauptstraße stand ein Technikraum einer umgebauten Stallungen, der direkt mit dem Wohngebäude verbunden ist, bereits in Flammen. Aus allen Öffnungen des angebauten Wohnhauses drang dichter Rauch.

Durch die Verbindung zwischen Technikraum und Wohngebäude, die ursprünglich nur durch eine dünne Holztür abgetrennt war, konnte sich der dichte Brandrauch im kompletten Wohnhaus ausbreiten. Hinzu kam, dass im Haus alle Zimmertüren offen standen. Aufgrund dieser Lage wurden die Drehleiter und ein weiteres Löschfahrzeug aus Flehingen nachalarmiert.

Nach der Befragung des Eigentümers konnte sichergestellt werden, dass sich keine Menschen und Tiere mehr im Gebäude befanden. Der erste Trupp begann unter Atemschutz sofort mit der Brandbekämpfung und wurde innerhalb kurzer Zeit von einem weiteren Trupp unterstützt. Zwei weitere Trupps unter Atemschutz kontrollierten das verrauchte Wohngebäude auf einen Brandüberschlag und öffneten die Fenster. Parallel wurde über die Drehleiter das Dach des Wohnhauses an zwei Stellen abgedeckt, um auch hier einen Rauchabzug zu ermöglichen.

Zwischenzeitlich wurden weitere Atemschutzgeräteträger aus Flehingen nachgefordert. Aufgrund der engen Bebauung wurde zum angrenzenden Wohnhaus eine Riegelstellung aufgebaut. Es kamen drei C-Rohre, ein B-Rohr und drei Drucklüfter zum Einsatz. Die Wärmeentwicklung war so stark, dass sich im Brandbereich, in dem sich der Hausgasanschluss befand, die Gaszufuhr mechanisch abgeschaltet hatte und sich im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses die Rauchmelder verformten.

Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrangehörige aus Zaisenhausen, Sulzfeld und Oberderdingen-Flehingen mit acht Fahrzeugen unter der Leitung von Einsatzleiter Michael Hilpp von der FFW aus Zaisenhausen. Bürgermeisterin Cathrin Rübenacker machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild der Lage. Notarzt, DRK-Bereitschaften von Zaisenhausen und Sulzfeld sowie Polizei waren vor Ort. Die Höhe des Brandschadens sowie die Brandursache werden noch ermittelt.