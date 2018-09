Zaisenhausen. (fst) Die Schaffung und Sicherung einer leistungsgerechten und umweltfreundlichen Verkehrsinfrastruktur stellt ein zentraler Baustein der Kommunalentwicklung dar, führte Bürgermeisterin Cathrin Rübenacker im Gemeinderat zum Tagesordnungspunkt Elektro-Kleinbus aus. Die Gemeinde will dafür zwei Parkplätzen am Bahnhof zur Errichtung einer Ladesäule und Parkmöglichkeit für einen E-Bus mit sieben Sitzen einrichten. Sie erinnerte, dass die Gemeinden Sulzfeld und Zaisenhausen die Entwicklung frühzeitig erkannten und sich beim Landeswettbewerb "Elektromobilität im ländlichen Raum" gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen konnten. Sie führte weiter aus, dass unter dem Titel "zeozweifrei unterwegs" eine flächendeckende Einrichtung von insgesamt 41 kombinierten Elektromobilitäts- und Carsharingstationen in der Wirtschaftsregion Bruchsal in nächsten drei Jahren realisiert werden soll.

Die Firma Wilk aus Flehingen fährt mehrere Routen zur Schülerbeförderung für den Landkreis Karlsruhe. Eine Route führt durch Zaisenhausen. Wilk möchte einen Elektrokleinbus einsetzen, wofür eine Ladestation errichtet werden muss. Als möglicher Standort ist der Bahnhofsvorplatz in Zaisenhausen vorgesehen. Ein benötigter Stromverteilerkasten ist vorhanden und die unmittelbare Nähe zur Stadtbahn spreche für diesen Standort, so die Bürgermeisterin. Der Gemeinde entstehen keine Kosten. Da die Parkplätze der AVG gehören, muss die Firma Wilk in Absprache mit der Gemeinde einen Mietvertrag mit der AVG abschließen. Wenn der E-Bus nicht zur Schülerbeförderung eingesetzt ist und an Wochenenden, steht er den Vereinen oder sonstigen Gruppen zur Verfügung. Ohne Gegenstimme stimmte der Gemeinderat der Umnutzung der Parkplätze zu.

Mehrheitlich wurde in der Sitzung auch der Auftrag zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Bahnhofstraße im Bereich des "Alten Sportplatzes" um drei Straßenleuchten und die Umrüstung von vier dort bestehenden Leuchten in LED-Technik zum Angebotspreis von 12.927 Euro vergeben.