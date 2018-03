Eppingen. (apo) "Die Stimmung ist bombig", freute sich Oliver Spieß beim zweiten "XXL-Donnerstag". Eine Aussage, die so oder so ähnlich auch von anderen Händlern der Stadt gemacht wurden. Bei denen stand nicht in erster Linie der Verkauf im Vordergrund, sondern vielmehr der Anspruch, den Kunden und solchen, die es werden sollen, mit dem Auftritt von sechs Mundartkünstlern etwas Besonderes zu bieten. Daneben sorgte die angebotene Maibowle für viel Geselligkeit und gute Laune zwischen Dessous, Büchern, Blumen und Biolebensmitteln.

Normalerweise ist man nicht gerader bester Laune, wenn man die Tür zum Bestattungshaus Schöneberg aufschiebt, aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn Thomas Heitlinger dort Position bezogen hat und einen badischen Kalauer nach dem anderen erzählt.

Der Rohrbacher bestattet nicht, sondern recycelt, was auch nur entfernt wiederverwertbar scheint. "Kontaktlinse aus Plaschtik" zum Beispiel, den "Buse aus Silikon" oder das Acryl von Nagelverlängerungen. Der feuchte Glanz in den Augen der Zuhörer hatte auch garantiert nix mit Trauerarbeit zu tun, sondern war eher die humorvolle Quittung auf eine unterhaltsame Auszeit zwischen Büroschluss und Einkaufsvergnügen.

Das gab es vor allem in den Modehäusern von Oliver Spieß, zu dem die Kunden wohl auch ohne Kultureinlage und Maibowle gekommen wären. Trotzdem folgten sie mit teilweise süffisantem Lächeln den Ausführungen von Mundartdichter Rolf Gerlach, der zwischen Nachtwäsche und Bademoden schwäbische Familienplanung und "Schöpfungsg’schicht" aufs Korn nahm. Da die Zuhörer aber wussten, dass die Geschichte mit dem Storch "erstunken und erlogen" ist, wanderten nach dem Vortrag kauffreudig auch einige "aufregende Teilchen" in die Einkaufstüten.

Auf ganz herkömmliche Weise konnte man sein Gehör bei der "Rhein-Neckar-Akustik" überprüfen. Hier regte Dieter Hutmacher mit schrulligen Texten zum Mitsingen an. Geschäftsführer Lennart Goth sah in der Veranstaltung eine gute Gelegenheit, die "familiäre Atmosphäre" in den Verkaufsräumen zu präsentieren sowie bei Kultur und zwanglosen Gesprächen Vorbehalten und Berührungsängsten entgegenzuwirken. Ein paar Schritte weiter schwätzte in der Buchhandlung Holl & Knoll der in Heidelberg geborene Willi Kaltenmaier über den schwierigen Persönlichkeitswechsel hin zum waschechten Schwaben.

Volles Haus herrschte in den Verkaufsräumen des Feinkostgeschäfts "Palvino". Hier hatte Geschäftsführer Philipp Loll alle Hände voll zu tun, die Gläser zu füllen. Er schwärmte: "Die Stimmung ist absolut genial."

Er verzeichnete rund ein Drittel Neukunden, die die Gelegenheit nutzten, ins breit gefächerte Spezialitätenangebot hineinzuschnuppern. Dagegen amüsierten sich vor allem Stammkunden in gemütlicher Runde herzhaft bei Helmut Pfitzers lästernder Beleuchtung schwäbischer Tugenden.

Zurück in die badische Heimat führte abschließend nochmals Thomas Heitlinger, der zwischen duftend-blumigen Blattgoldkreationen noch einen Exkurs ins Rohrbacher Straßengeschwätz unternahm.

Vom mysteriösen Verschwinden der "Gugg mit der Weck", was von Ortsfremden wirklich nicht einfach zu verstehen war, ging es weiter zum einleuchtenden Zusammenhang von Fußballidol Lionel Messi und den Kinderzimmern der Jugend sowie dem Wunsch der Ehefrau nach einem Neufahrzeug: "Ich pass da einfach nimmer rein."

Gepasst hat der Abend hingegen für Geschäftsführerin Eva Kohler, bei der statt des Umsatzes eher Kundenbindung im Vordergrund stand: "Wir haben Aufmerksamkeit erregt."

Info: Der dritte XXL-Donnerstag, mit dem Händler und Stadt den Besuchern die Parkhausbauzeit versüßen wollen, findet am 1. Juni statt. Dann heißt es: Eppingen rockt mit Bands an verschiedenen Standorten.