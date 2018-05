Noch einige Bastelarbeit steht dem Erlebniszentrum Fördertechnik bevor, bis die Schwebebahn aus Wuppertal in aller Größe in Sinsheim gezeigt werden kann. Foto: Becker

Sinsheim. (abc) Neben Wuppertal und Dresden hat seit Freitag auch die Elsenzstadt "ihre" Schwebebahn - mit dem kleinen Unterschied, dass mit dem künftigen hiesigen Exemplar keine Passagiere befördert werden. Es soll eines der spektakulärsten Exponate des Erlebnismuseums Fördertechnik werden.

Der Gelenktriebwagen Nr. 5 des Typs MAN B 72 war an 7. August 1973 bei den Wuppertaler Stadtwerken in Dienst gestellt, unlängst ausgemustert und nun in den Kraichgau transportiert worden. "Im Frühling vergangenen Jahres hatten wir uns um ein solches Fahrzeug beworben, waren aber zunächst nicht zum Zuge gekommen. Da ein anderer Interessent kurzfristig abgesprungen war, mussten wir den Transport innerhalb von nur drei Wochen organisieren", beschrieb der pädagogische Leiter des Erlebnismuseums Fördertechnik, Samuel Kreis, den steinigen Weg zu dem imposanten Exponat, das mit fast drei Stunden Verspätung am Bestimmungsort eintraf. Schuld daran war einerseits das durch Sturmtief "Egon" hervorgerufene Verkehrschaos, aber auch die eine oder andere Planungspanne seitens des beauftragten Spediteurs. So warteten sowohl die Gastgeber als auch Vertreter diverser Medien geduldig, ehe drei schwer beladene Lastkraftwagen mit der 24 Meter langen, in mehrere Segmente aufgeteilten Schwebebahn die Neulandstraße hinunterrollten.

Das Entladen geschah mittels eines imposanten Autokrans, der sowohl den jeweils 9,70 Meter langen Vorder- und Hinterwagen, als auch das verbindende Mittelstück und mehrere tonnenschwere Einzelteile sicher auf dem Vorplatz des Erlebnismuseums Fördertechnik absetzte. Dessen technischer Leiter Holger Frank und mehrere Mitarbeiter waren dabei voll gefordert, wobei für sie die eigentliche Arbeit nun erst beginnt - schließlich will die Schwebebahn nicht nur in das bestehende Ausstellungskonzept integriert, sondern dort auch beweglich präsentiert werden.

Bevor damit aber begonnen werden kann, müssen die Temperaturen erst wieder steigen. Daher hat das Technikpersonal die Schwebebahn zunächst einmal winterfest verpackt und wird in absehbarer Zeit eine "Studienfahrt" nach Wuppertal unternehmen. Dort werden nämlich beinahe im Wochentakt die Schwesterbahnen des Kraichgauer Exemplars ausgemustert, um neuen Exemplaren Platz zu machen. Bei deren Demontage können sich die hiesigen Techniker sicherlich das eine oder andere Detail abschauen und Inspirationen für den Neuaufbau der Wuppertaler Schwebebahn im Erlebnismuseum Fördertechnik holen. Wenn alles glatt läuft, könnten die Arbeiten bereits im Mai oder Juni abgeschlossen sein.