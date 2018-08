Proben an ungewohntem Ort: Fürs neue Stück "Sei lieb zu meiner Frau" muss das Würfeltheater in den Wilhelmi-Musiksaal ausweichen. Foto: Kegel

Sinsheim. (tk) Theaterprobe unter erschwerten Bedingungen: Im großen Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums probt das Würfeltheater derzeit für "Sei lieb zu meiner Frau", eine Komödie von René Heinersdorff. Das Stück hat am 5. November Premiere und wird bis 3. Dezember am Gymnasium gespielt.

Bei den Proben fällt auf, dass die Intimität der Würfel-Räumlichkeiten am Kirchplatz fehlt. Diese sollen im Rahmen des Drei Könige Areals von der Stadt saniert werden. Indessen ist der Stoff des neuen Stücks durchaus intim; der Begleittext ist folgender Kurzdialog: "Was wollen Sie?" - "Ich möchte, dass Sie damit aufhören." - "Womit aufhören?" - "Nur einmal in drei Monaten mit meiner Frau zu schlafen."

Das Gespräch zwischen den Würfel-Mimen Daniel Strobel und Reijo Winkler ist der Ausgangspunkt einer turbulenten Überkreuz-Komödie, bei der Sex und Reiselust die Hauptingredienzien bilden und Lacher garantiert sind. Gerade Würfel-Vorsitzender Reijo Winkler brillierte über viele Jahre in Boulevardkomödien, oft an der Seite von Sabina Stoppel. Mit ihnen spielen Daniel Strobel und Ricarda Wieland, beide neu im Ensemble.

Im Musiksaal muss das kleine Aufgebot in seinem Vierpersonenstück viel Raum ausfüllen. Außerdem stehen derzeit Baugerüste im Weg, weil die Stadt die Schulen zur Ferienzeit saniert. Eine Szene, die sich auf benachbarten Balkons abspielt, wird mittels eines Kleiderständers improvisiert. Die Koordination der Probentermine, der Requisite und des Aufbaus im Allgemeinen erfordert mehr Aufwand als im angestammten Kleinkunsthaus.

Was sagt Reijo Winkler dazu? "Es ist anders." Natürlich hoffe man auf schnelle Rückkehr an den Kirchplatz, die Unterstützung die man erfahre, etwa durch Wilhelmi-Hausmeister Andres Münkel, erleichtere die angespannte Situation ein wenig. Macht Winkler sich Sorgen, nach der auf einen unbestimmten Termin im Jahr 2017 angesetzten Sanierung wieder als Kleinkunstveranstalter Fuß im altbekannten Umfang fassen zu können? "Nicht unbedingt", sagt Reijo Winkler. Allerdings bedürfe das Buchungsmanagement "einer gewissen Planungssicherheit", die es im Moment nicht gebe. Winkler dazu: "Die Künstler und Acts haben oft recht lange Vorlaufzeiten."

Trotz schwieriger Zeiten hat es Sinsheims älteste Kulturbühne geschafft, mit nicht abreißender Spielfreude im Stadtgedächtnis zu bleiben. Rund ums aktuelle Stück finden sich alte und etliche neue Namen. Thomas Spranz-Fogasy in der Regie, Cornelia Stahl als eine der Souffleusen, Annoula Winkler in der Maske sind Würfel-Inventar. Souffleuse Erika Beaujot und die Bühnentechniker Michael Schneid und Uwe Schorpp gehören zum Mitgliederzulauf neuerer und neuester Zeit.

Der Autor von "Sei lieb zu meiner Frau" ist kein Unbekannter: René Heinersdorff ist Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterdirektor im Theater an der Kö/Düsseldorf. Viele kennen den studierten Philosophen und Germanisten als Lothar Fuchs in der TV-Comedyserie "Die Camper".