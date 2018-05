Helmstadt-Bargen. (pb) Im oberen Wollenbachtal zeigt sich in extremer Form, dass es einen schneearmen Winter und trockene Sommermonate gegeben hat. Viele der kleinen Bäche und Gräben sind Rinnsale oder ganz ausgetrocknet, die Bachforellen werden ihrer letzten Rückzugsgebiete beraubt, ersticken und liegen tot an den Uferrändern. Und nun sinkt auch der Wasserspiegel des Wollenbaches langsam auf Rekordtief, an manchen Stellen kann man ihn mit einem großen Schritt überqueren.

Eine solche Situation gab es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Man muss schon weit zurückgehen, nämlich in die Nachkriegszeit. Damals war der gesamte Bachlauf ausgetrocknet, so berichten alteingesessene Einwohner, und es gab nur noch einzelne kleine Gumpen und Pfützen, aus denen die Kühe tranken. Die damals noch zahlreichen Dorfbrunnen in Bargen blieben fast alle aus, die Ernteerträge waren wegen der anhaltenden Dürre sehr gering und es gab zu wenig Futter für das Vieh. Ein ausgetrocknetes Bachbett mit Kieselsteinen ist ein ungewohnter Anblick und will nicht so recht ins Landschaftsbild passen. Dass einst das Wasser gereicht hatte, um die Bargener Bannmühle anzutreiben, kann man sich angesichts dieser Umstände nur schwer vorstellen.