Heilbronn. (end) Auf dem ehemaligen Areal Südbahnhof mit einer Gesamtfläche von knapp 72.000 Quadratmetern, entsteht ein neues innerstädtisches Quartier für Heilbronn: 430 (Eigentums-)Wohnungen, eine Kindertageseinrichtung, ein Ärztehaus und ein Studentenwohnheim mit 54 Zimmern werden hier abschnittsweise bis 2019 errichtet. Möglich sind in dem Areal rund 850 Stellplätze in Tiefgaragen und 85 oberirdische Parkplätze. Erschlossen wird das neue Areal mit dem großen Ärztehaus direkt am Rathenauplatz. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, die Fertigstellung einiger Wohnungen ist für das Spätjahr 2017 terminiert. Die Kaufpreise für die Eigentumswohnungen liegen zwischen 3300 und 4000 Euro je Quadratmeter.

Die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH hat fünf Baufelder entlang der westlichen Happelstraße erworben und hat als erstes ein Gebäude mit Eigentumswohnungen errichtet. Acht Baufelder und das ehemalige Taxis-Areal an der Schmollerstraße hat die BPD-Immobilienentwicklungs GmbH gekauft.

Im Auftrag der Zeag Energie AG baut die Stadtsiedlung am Rathenauplatz, dort, wo sich eine Trafostation befand, ein mehrgeschossiges Halbrundgebäude. Einziehen werden hier Ärzte mit unterschiedlichen Fachrichtungen, eine chirurgische Klinik und Einzelhandelsgeschäfte.

Eine Besonderheit zeichnet das ehemalige Südbahnhof-Areal aus: "Buntes Wohnen" - ein Projekt zur Inklusion. Ausgangspunkt war die Idee einer Initiative von Eltern mit behinderten Kindern sowie der Inklusionsgedanke. Die jungen Erwachsenen sollten nicht separiert, sondern mitten in der Stadt gemeinsam mit nicht-behinderten Erwachsenen leben. Bereits im Dezember 2015 erwarb die eigens dafür von der Elterninitiative gegründete Kapitalgesellschaft "Buntes Wohnen Heilbronn GmbH & Co. KG" ein rund 2800 Quadratmeter großes Grundstück von der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH auf dem Areal des ehemaligen Südbahnhofs. Bis Ende dieses Jahres entstehen hier für das "Bunte Wohnen" 42 Wohneinheiten und Studentenappartements, eine Gewerbeeinheit sowie 42 Tiefgaragenstellplätze. Die Wohneinheiten sind abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohner: Senioren-WG, Wohngemeinschaften für Menschen mit und ohne Behinderungen, Wohnungen für Ältere, kleine Studentenapartments sowie vier große Penthousewohnungen für Familien. Die Wohnformen verteilen sich über vier der fünf Etagen. Nach derzeitiger Planung wird eine vermietbare Fläche von rund 3800 Quadratmetern entstehen. Den Mittelpunkt des Hauses bildet der etwa 400 Quadratmeter große Innenhof, der als "grünes Wohnzimmer" des Hauses der Treffpunkt für die Bewohner ist.

Die Betreuung der Menschen mit Handicap wird über den Träger Offene Hilfen Heilbronn (OH), erfolgen. In den gemischt genutzten Wohngemeinschaften erbringen sowohl die Fachkräfte als auch die Mitbewohner die Betreuung und Aufsicht für die Menschen mit Handicap. Neben der modernen und nachhaltigen Strom- und Wärmeversorgung wird das Areal Südbahnhof zum "Smart Quartier": Über eine Glasfaserverkabelung sind alle Nutzungseinheiten mit der Energiezentrale verbunden. Dieses Glasfasernetz ermöglicht die Bereitstellung allgemeiner IT-Leistungen, wie Internet, Telefonie oder TV. Auch erste Komfortfunktionen von der Rollladensteuerung bis zur Beleuchtungsschaltung sind möglich.