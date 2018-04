Das Interesse an einer konzertierten Internet-Offensive in Sinsheim war groß: 80 Anmeldungen und deutlich über 100 Besucher kamen zum Impulsvortrag des Wirtschaftsforums. Vertreter des Innenstadthandels waren allerdings unterrepräsentiert. Fotos: Kegel

Das Interesse an einer konzertierten Internet-Offensive in Sinsheim war groß: 80 Anmeldungen und deutlich über 100 Besucher kamen zum Impulsvortrag des Wirtschaftsforums mit Georg Rakutt. Vertreter des Innenstadthandels waren allerdings unterrepräsentiert. Fotos: Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Händler, Hoteliers und Handwerker in Sinsheim, die Banker und Bosse - sie waren "geflasht", wie es neudeutsch heißt: So viele Zahlen und Fakten. Alle wichtig und alle beklemmend real. Nach einer Schweigeminute ging ein Murmeln durch den Saal: "Können wir einpacken", hieß es; "furchtbar", "monströs" und "so ein Mist". Der Vortrag über digitale Realitäten hatte die versammelte Unternehmerschaft kurzzeitig paralysiert.

Eigentlich hatte man es ja gewusst - aber jetzt ragten die Tentakeln der Krake in den Ratssaal: Zwei Stunden lang wusch Georg Rakutt, Kommunikationsprofi und Firmenberater mit Sitz in Sinsheim, den Gästen im Rathaus den Kopf mit einem Frontalunterricht in Sachen E-Commerce: 58,9 Millionen Deutsche über 14 Jahren nutzten täglich das Internet - 4,1 Millionen waren es 1997, hieß es da. Das Smartphone habe den Laptop als häufigstes Internetgerät überholt - um irrwitzige 230 Prozent gestiegen sei die Zahl der Smartphone-Nutzer seit dem Jahr 2012. 80 Mal und mehr griffen manche Durchschnittsuser täglich zum Gerät.

Binnen einer Minute würden weltweit knapp 21 Millionen Whatsapp-Nachrichten verschickt, 49.000 Fotos auf Instagram hochgeladen. Der Börsenwert von Google, Facebook, Amazon und Apple wäre größer als der aller 30 deutschen DAX-Unternehmen. Allein Amazon mache weltweit mehr Einzelhandelsumsatz als der gesamte deutsche Einzelhandel. Doch nicht nur der Handel sei tangiert: Materialbeschaffungen im Handwerk und gastronomische Online-Lieferdienste verzeichneten ähnlich rasante Zuwächse. "Das Päckchen, das schon gepackt ist, bevor sie bestellen" sei in Vorbereitung "und dessen Lieferung an den Ort der Wahl" mit garantiertem Zustellungszeitpunkt. "Boomerang Commerce" genannte viertelstündige Preisanpassungen seien längst Realität. "Big Data" - das Sammeln, Verknüpfen und Personalisieren von Kundendaten und Einkaufs-Verhaltensmustern - ermögliche kuratiertes Shopping, etwa das Abonnement fürs maßgeschneiderte Bekleidungspaket.

Immerhin erkennt Georg Rakutt auch beim Smartphone-Nutzer "den Wunsch nach lokalem Einkauf", jedoch auch nach moderner Rundum-Dienstleistung, modernen Präsentationsformen, clever vernetzten Zusatzangeboten und einem Sortiment abseits von Null-Acht-Fünfzehn. "Geiz ist geil - das ist rückläufig", sagt Rakutt. Zückten einige während des Einkaufens ihr Handy, ginge es oft nicht - wie zumeist angenommen - um Preisvergleiche, "sondern um Testberichte", Rabattcoupons oder den Ort für den Espresso während des Shoppings.

"Die Zukunft wird nicht digital - die Gegenwart ist digital" - der Vortrag soll nun, wenn es nach dem Wirtschaftsforum geht, die aktuelle Innenstadtdiskussion aufgreifen und werben für eine möglichst konzertierte Anstrengung nach einer Sinsheimer Internet-Offensive (wir berichteten) unter dem Arbeitstitel "Local Commerce".

Was es - neben externer Hilfe, die gekauft werden müsste - dazu weiteres benötigt, ist noch lange nicht fix: Aus Erfahrungen einiger regionaler und etlicher überörtlicher Local-Commerce-Initiativen in ganz Deutschland könne man lernen, Wissen und Strategien übernehmen oder generieren und müsse das Rad nicht neu erfinden. Manche Städte hätten Amazon-Marktplätze gegründet, setzten sich dadurch aber auch der Übermacht Amazons aus; andere nutzten Ebay, heutzutage fast schon ein Dinosaurier auf dem Onlinemarkt; Plattformen wie "Loca Fox" oder "Buy Local" werben hingegen ausdrücklich für "online finden, lokal kaufen." Fest steht also im Moment nur, dass ein möglichst umfangreiches hiesiges Angebot besser mit einander verknüpft und zugänglich gemacht werden soll. Grenzen zwischen Handel, Tourismus, Dienstleistung, Handwerk, Industrie und Verwaltung sollten, wie es hieß, "aufgelöst werden".

"Wir müssen was tun", war sich Wirtschaftsforums-Vorsitzender Dr. Thorsten Seeker am Ende sicher. Der rege Zuspruch der Veranstaltung mit über 80 Anmeldungen hat ihn "positiv überrascht." Eine absolute Minderheit bildete am Abend allerdings ausgerechnet der Innenstadthandel.