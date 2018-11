Egbert Rudy legt den Finger in die Wunde. Kann MdL Katzenstein (rechts) dem Dorf helfen?

Waibstadt-Daisbach. (zg) Auch in Deutschland fühlen sich viele Menschen auf dem Land abgehängt. Zwar geht es der hiesigen Region vergleichsweise gut, doch gibt es auch hier Menschen, die unzufrieden sind. Der ehemalige Ortsvorsteher von Daisbach, Egbert Rudy, ist einer von ihnen.

Daisbach wurde 1971 nach Waibstadt eingemeindet, und Rudy sieht das Dorf als Verlierer der Gemeindereform. "Die Menschen in Daisbach wollen auch ausgebaute Straßen mit Gehwegen und wollen erleben, dass die Stadt sich um beide Ortsteile gleichberechtigt kümmert", betonte er jetzt bei einem Treffen mit dem Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Bündnis 90/Grüne). Auslöser war der derzeit laufende Einwohnerantrag, in dem Defizite der Dorfentwicklung beklagt werden.

Bei einer Rundtour wies Rudy auf verlassene Häuser und Scheunen, Lücken im Gehweg und bröckelnde Mauern und zeigte die Volksbank, die vor der Schließung steht. Zumindest die Parkplätze sollte man erhalten, fordert er. "Die Jungen ziehen weg und die Alten können sich nicht wehren", sagt der 68-Jährige.

Katzenstein sprach auch mit dem Ortsvorsteher und Grünen-Kreisrat Winfried Glasbrenner und stellte fest: "Es fällt schon auf, dass trotz Sanierungsgebiet an vielen Häusern im Ortskern nichts gemacht wird." Auch einzelne Mauern, die nicht standsicher wirken, bemängelt er. Schon bei einem früheren Besuch in Waibstadt hatte er das Thema Sanierung und Zustand des Ortsteils angesprochen.

Handlungsbedarf sieht Katzenstein auch bei den Feldwegen: "Ich habe seitlich tiefe Spalten gesehen, die sind für Radfahrer heikel". Das gehöre gemacht, bestätigte der Ortsvorsteher. Die verlängerte Wolf᠆straße, an der es ein gefährliches Steilstück mit Schotter gegeben habe, sei bereits befestigt worden.

2012 wurde der Ortsteil in das Sanierungsprogramm des Landes aufgenommen und erste Erfolge in Form von liebevoll sanierten Häusern sind auch schon zu sehen. Glasbrenner erkannte verschiedene Gründe, warum Hausbesitzer von den Fördergeldern nur zögerlich Gebrauch machen. Vielen fehle einfach das Geld für Investitionen, andere hindere die Lage an der Durchgangsstraße, und auch persönliche Gründe kennt er, etwa dass Bewohner pflegebedürftig geworden und ins Pflegeheim umgezogen sind.

Bis 2019 laufe das Sanierungsprogramm und zuerst sollten die Bürger zum Zuge kommen. "Wir werden die Leute noch einmal gezielt ansprechen und auf die Fördermöglichkeit hinweisen", stellte Glasbrenner in Aussicht und merkt an, dass immerhin schon 15 Haussanierungen gefördert worden seien. Prominentes Beispiel: das Gasthaus zur Sonne. Auch Straßen, die kleine Grundschule mit Mehrzweckhalle und zum Schluss das Rathaus sollen saniert werden.

Dass der Handy-Empfang miserabel ist, daraus machte auch Glasbrenner keinen Hehl. Hier werde man um einen neuen Mobilfunkturm wohl nicht herumkommen. Doch er hatte auch eine gute Nachricht: Daisbach bekomme ein Glasfaserkabel, das bis zum Verteilerkasten bei der Schule reichen soll. Die übrigen Kritikpunkte konnte Glasbrenner nicht nachvollziehen. Auf die Entscheidung der Bank habe die Stadt keinen Einfluss. Und mangelnde Information will er sich auch nicht vorwerfen lassen. Alles werde offen und transparent im gewählten Gremium, dem Ortschaftsrat, behandelt. Am 15. Dezember dann auch der Einwohnerantrag.