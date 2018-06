Sinsheim. (pol/tk) Nach dem Vandalismusfall am Sinsheimer Wilhelmi-Gymnasium in der Nacht zum Montag läuft die Beseitigung der Schäden auf Hochtouren, sodass der Unterricht der über 900 Schüler am morgigen Dienstag wieder regulär stattfinden kann. Untedessen hat das Rathaus eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für den Hinweis ausgelobt, der zur Ergreifung der Täter führt.

Unbekannte Täter hatten sich vermutlich während einer Theateraufführung Zutritt zum Schulgebäude verschafft, Abflüsse und Überläufe an den sanitären Anlagen im 2. OG verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Laut Polizeibericht stand der Flur und ein Klassenzimmer unter Wasser. Außerdem warfen die Täter Stühle vom 2. OG ins Erdgeschoss. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Wasserschadens auf bis zu 100.000 Euro. Die Bedenken wegen möglicher Auswirkungen auf die Baustatik bestätigten sich nicht.

Update: 14.03 Uhr