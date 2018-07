Eppingen. (db) Düsteres war in Eppingen auf dem SPD-Kreisparteitag in den Referaten zur künftigen Gesundheitsversorgung zu hören. Schmerzhafte Einschnitte erleben viele Bürger der Fachwerkstadt bereits ganz direkt. 2012 wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst in Eppingen geschlossen, jetzt gibt es für den Hausarzt in Kleingartach keinen Nachfolger (wir berichteten).

Oberbürgermeister Klaus Holaschke machte seinem Ärger auf der ausdrücklich nicht parteiintern gehaltenen Veranstaltung Luft: "Die Patienten kommen nirgends unter, sie wissen nicht, wo sie ab Juli versorgt werden. Die Facharztversorgung ist nachhaltig gefährdet wie auch die Hausarztversorgung." Der Belge folgte am Schluss der Diskussion, als Holaschke darauf hinwies, dass die Stadt sich um die Niederlassung eines Lungenfacharztes bemüht habe, was aber von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) unter dem Aspekt regionaler Niederlassungszahlen blockiert wurde. Eine Besucherin fasste ihre Stimmung in einem Satz zusammen: "Ich hab das so dicke, wie das bei uns im Land läuft."

Gastreferent Dr. Andreas Mund (ehemals ärztlicher Leiter am Dialysezentrum Salzgitter) hatte zuvor kräftig Öl ins Feuer gegossen. "Die Zulassungsausschüsse der KV operieren mit Zahlen aus dem Jahr 1990, die lediglich fortgeschrieben werden." Er verdeutlicht, dass die Anzahl der Hausärzte deutlich abnimmt. Von den heute 48 198 Hausärzten werden es im Jahr 2020 nur noch 44 903 geben. Lag der Hausarztanteil 1975 bei 60 Prozent, so hat sich das Verhältnis bis heute gedreht: Heute sind bereits 60 Prozent aller Mediziner Fachärzte.

5200 Ärzte werden in den nächsten Jahren in Baden-Württemberg in Rente gehen. Nur für 20 Prozent dieser Ärzte wird es Ersatz geben, warnte Andreas Mund. Von rund 9000 Medizinstudenten pro Jahr sind 63 Prozent weiblich. Von diesen geht nur die Hälfte aufgrund anderweitiger Planungen in die eigentliche ärztliche Ausbildung. Es stehen deshalb pro Jahr nur 6400 neue Ärzte zur Verfügung. Aber: Alleine die Kliniken haben schon einen jährlichen Ersatzbedarf von 6400 neuen Ärzten. Für die Niederlassungs- und Vertragsarzttätigkeit bleibe also nichts übrig, so Mund. "Uns fehlen die Hausärzte", stellt der ehemalige Mediziner heraus, "wir werden nicht mehr wissen, wie wir die Löcher bei der Hausarztversorgung stopfen sollen."

Mund forderte die Kommunalpolitiker zum Handeln auf: "Setzt die Forderung des Gemeindetages BW um!" Die Allmacht des Zulassungsausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung müsse gebrochen werden. In diesem Organ müssten Politiker mitreden können.

Dr. Peter Trunzer, Chefarzt der Bad Rappenauer Kraichgauklinik, verdeutlichte die Situation an den Kliniken. Durch das Pauschalsystem ist das Personal nicht in dem Maße gestiegen, wie der Durchsatz in den Kliniken gestiegen ist. Die Rosinenpickerei habe schon längst begonnen, denn die Klinikmedizin suche sich nur Attraktives. Die Hightechmedizin koste viel Geld, doch der Topf sei gedeckelt. Auch von Bund und Land getragene Kliniken müssten schon längst teure Geräte selbst mitfinanzieren. Krankenkassenbeiträge dürfen nicht steigen. Gespart wird an den Personalkosten. 16 Prozent der Kliniken seien derzeit von Insolvenz bedroht.

Andreas Haupt von den DRK-Pflegediensten ging zudem unter dem Blickpunkt des demografischen Wandels auf die Pflegesituation im Landkreis Heilbronn ein.