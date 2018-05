Bad Rappenau/Heilbronn. (isi) Weil sie ihr Leben nicht mehr lebenswert fanden, hat sich ein Paar Anfang des Jahres in einer Pension in Bad Rappenau den so genannten "Goldenen Schuss" gesetzt. Die Frau starb, ihr Lebensgefährte überlebte. Seit Freitag muss sich der Mann wegen Tötung auf Verlangen vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn verantworten.

"Empfinden Sie der Frau gegenüber Schuld?", fragte der Vorsitzende Richter den Angeklagten. "Nein", so die klare Antwort des 35-Jährigen: "Weil es ihr Wille war." Doch wie kam es so weit? Kennengelernt hat der 35-jährige Kraftfahrzeugmechaniker die zehn Jahre ältere Frau 2009 bei einer Entgiftung in einer Klinik. Beide waren alkoholkrank, litten unter Depressionen, der 35-Jährige nahm seit Jahren synthetische Drogen wie Ecstasy oder LSD. Beide gingen nach der Entgiftung in verschiedene Entziehungstherapie-Einrichtungen, doch sie hielten Kontakt und blieben nach dem Abschluss der Therapien zusammen. "Anfangs lief alles gut, wir kamen ohne Alkohol aus, doch dann kam Silvester", erinnerte sich der Mann. Sie wurden beide rückfällig, schämten sich, die Beziehung kriselte. Doch sie fingen sich wieder und zogen im April 2011 zusammen. Als seine Freundin wenige Monate danach ihren Job verlor, wurde sie immer trübsinniger. "Wir waren beide nicht so wild auf das Leben, wir haben offen über den Doppelsuizid geredet", so der 35-Jährige, dem schon vorher zwei Selbsttötungsversuche misslungen waren. Doch Heroin zu besorgen sei in Deutschland nicht so einfach.

Deshalb fuhr der Mann mit einer Reisebusgesellschaft nach Amsterdam. Vorher hatte er im Internet recherchiert, wie viel von dem Stoff sie benötigen würden. Als er von der Fahrt zurückkam, habe die Frau ihn immer wieder gedrängt, sie wolle nicht länger warten. "Das hat eine Eigendynamik entwickelt, das lief ab wie in einem Film."

Immer wieder stockt der Angeklagte und muss sich die Tränen wegwischen. Schließlich hatten sie nach Silvester wahllos eine Pension gebucht, Wein und Wodka eingekauft und waren am 3. Januar nach Bad Rappenau gefahren. "Ich habe zu ihr gesagt, das machst du selber. Aber sie hat gesagt, dass sie sich die Nadel selbst nicht ansetzen kann, und hat mich angefleht, das ich es tue", so der Angeklagte, der zunächst für die Frau und dann für sich selbst eine Spritze aufkochte und setzte.

Am nächsten Morgen sei er wieder aufgewacht und ziemlich überstürzt abgehauen. Zunächst sei er nach Amsterdam gefahren, um für sich erneut Heroin zu kaufen. Doch das war ziemlich nervenaufreibend, er habe keinen klaren Gedanken fassen können und war schließlich mehrere Tage planlos durch die Gegend gefahren. Am 9. Januar redete er mit seinem Drogenberater über die Geschehnisse in der Nacht, der dann die Polizei anrief. Der 35-Jährige hofft nun auf eine erneute Therapie, will endlich weg von Alkohol und Drogen, würde dann den Wohnort wechseln und möchte wieder arbeiten.

Die Verhandlung ist auf mehrere Tage angesetzt. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft.