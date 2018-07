Neulandstraße vor der Sanierung: Auch an der Abzweigung zur Straße 'Dörntelsberg' wird es zu Verbesserungen der Verkehrsführung kommen, wenn im nächsten Frühjahr der große Umbau bis zur Dietmar-Hopp-Straße beginnt. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Vergaben von Arbeiten, sowie Ingenieur- und Architektenleistungen beschlossen die Räte jetzt im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) in öffentlicher Sitzung. Es ging um rund eine Million Euro. Beim Neubau des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke in der Dührener Straße vergaben die Räte die Zimmerer- und Holzbauarbeiten.

Das Gebäude wird in Fertigteilbauweise erstellt. Nach den Stahlbetonteilen der tragenden Struktur folgen die Außenwände. OB Jörg Albrecht freute sich, dass mit der Firma PV-Holzbauelemente ein Sinsheimer Betrieb den Zuschlag als günstigster von sieben Bietern den Zuschlag (160.000 Euro) erhielt. Die Kostenkalkulation lag bei 183.000 Euro. Begonnen werden soll mit den Zimmerer- und Holzbauarbeiten ab 20. Januar 2014.

Einstimmig votierte der Ausschuss für die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Umsetzung des ersten Abschnittes zur Erneuerung der Neulandstraße zwischen Dietmar-Hopp-Straße und Einmündung Dörntelsberg. Die Bruttosumme beträgt 225.000 Euro. Den Zuschlag erhielt das Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt, das die Grundzüge der Straßenplanung vom Karlsruher Planer entwickelt hat. Stadtrat Wolfgang Bauer mahnte an, dass "eine ausreichende Zahl" an Plänen zur Verfügung gestellt wird. Bauleitung- und Überwachung übernimmt das Büro Willaredt. Die Bauoberleitung bleibt bei der Stadt (Stadtwerken). Vor und in der Umbauphase sollen die Anwohner umfassend informiert werden. Während der Bauzeit ist ein Baumanager Ansprechpartner der Anwohner.

Einstimmig votierte das Gremium dafür, die Architektenleistung für den Neubau von Sporthalle und Mensa der Carl-Orff-Schule (112.000 Euro) und die Sanierung am Bestandgebäude (160.000 Euro) ans Büro Oszter zu vergeben. Die Architekten haben für Halle wie Schulgebäude Vorentwurfsplanungen erstellt.

Wie Gebäudemanager Tobias Schutz erläuterte, geht es um den Abbruch und Neubau der Sporthalle mit Mensa und Umbau samt Sanierung des Schulgebäudes. Der Bauantrag sei noch nicht gestellt. Schutz veranschlagt den Baustart auf Anfang 2014. Unklar sei noch, ob mit Halle und Schulgebäude gleichzeitig begonnen oder Abriss und Hallenneubau als erster Schritt erfolgen. Auf Nachfrage, wohin Hallennutzer ausweichen, gab Schutz die fast vollendet neue Hoffenheimer Halle und die von Stift und Berufsschule an.

Die Probleme um die Küchennutzung bei Vereinsveranstaltungen seien gelöst. Die geforderte Reinigung und Desinfizierung der Küche nach jeder Nutzung werde gewährleistet. Ein klares Ja gab es zur Einstellung der Förderung privater Eigentümer im Sanierungsgebiet Ortskern Hoffenheim.

Die restlichen 250.000 Euro sollen für kommunale Maßnahmen in der Silbergasse, für die Verwaltungsstelle und deren Umfeld eingesetzt werden. Seit einiger Zeit gibt es dort keine "nennenswerte Nachfrage" mehr von privater Seite.