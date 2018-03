Waibstadt. (aj) In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Joachim Locher, dass die für dieses Jahr vorgesehene Sanierung von verschiedenen Wegen auf dem Friedhof in Waibstadt erst im nächsten Jahr erfolgen könne. Dabei sollen auch noch Wege auf dem Friedhof in Daisbach erneuert werden. Er warf die Frage auf, ob man nicht in diesem Zusammenhang auch gleich noch zusätzliche Wege mit einem festen Belag versehen sollte, die bisher nur mit Splitt versehen seien und Rollstuhlfahrern und Benutzern von Rollators Schwierigkeiten bereiten. Die Verwaltung wurde beauftragt die Kosten für die Instandsetzung der Friedhofswege für den nächsten Haushalt zu ermitteln.

Stadträtin Martina Sigmann informierte über einen vermutlich illegal aufgestellten Altkleidercontainer in der Hoffenheimer Straße und bat die Verwaltung, tätig zu werden. Weiter erkundigte sie sich nach der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes "Vorderer Kühnberg". Hierzu bemerkte Bauamtsleiter Bernd Kiermeier, dass diese wegen der noch zu lösenden Probleme (Suche nach einem Ausweichgrundstück) wegen der Umsiedlung der Eidechsen noch nicht möglich sei. "Wir sollten Gas geben", so Sigmann.

Angesprochen wurde von Martina Sigmann auch der Mühlgraben, bei dem ihrer Meinung nach viele Steine zum Einsatz gekommen seien. Der technische Betriebsleiter Kurt Spiegel erklärte, dass die Bepflanzung noch fehle. Zum Teil sei eine Grüneinsaat erfolgt, weitere Bepflanzungen folgten noch. Bürgermeister Locher sprach von einer "guten Maßnahme" im Mühlgrabenbereich. Stadtrat Robert Lehnert konnte in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehen, weshalb im Schwarzbach eine so genannten raue Rampe, also eine Steinschüttung, nicht zulässig sei. Dies wundere ihn schon, denn in anderen Gemeinden gäbe es doch auch raue Rampen in einem Bachbett. Seiner Meinung nach wäre der Einbau im Bereich des Schwarzbach-Stauwehrs durchaus sinnvoll. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers würde dadurch sicherlich nicht beeinträchtigt werden.