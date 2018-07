Siegelsbach. (ibe) Für Wanderer haben sie eine große Bedeutung - die farbigen Rauten, Kreise und Abkürzungen, die scheinbar geheimnisvoll den Weg weisen. Die Gemeinde lässt nun prüfen, wie viel eine einheitliche Beschilderung von vorgesehenen vier Wanderwegen rund um Siegelsbach kosten würde, die vom Tourismusverband Heilbronner Land vorgeschlagen wird.

Bürgermeister Uli Kremsler schlug in der jüngsten Ratssitzung vor, die Entscheidung über den Erhalt der Krebsbachtalbahn abzuwarten, bevor Geld für eine ausführlichere Beschilderung in Angriff genommen würde. Am Dienstag, 16. Juli, steht in Siegelsbach die Entscheidung an, den eigenen Standpunkt für oder gegen den Erhalt per Abstimmung zu dokumentieren.

"Warum brauchen wir die Krebsbachtalbahn, um Wanderwege zu beschildern?", fragte Ratsmitglied Torsten Weidemann, und Gunter Koos forderte eine Entscheidung, die nicht an die Bahn gebunden ist. "Wenn die Bahn fährt, können wir touristisch stärker aktiv werden", begründete Kremsler seine Meinung.

Vier Rundstrecken in Richtung Wollenbachtal, das Fünfmühlental, den Wagenbacher Hof und zu Schnittstellen mit anderen Wanderrouten werden nun überprüft. Ein Zuschussantrag könne möglicherweise zusammen mit anderen Gemeinden im Kraichgau oder Leintal gestellt werden, um 20 Prozent der Kosten zu sparen. Ebenfalls nachgedacht werden soll darüber, Patenschaften für bestimmte Streckenabschnitte zu vergeben.

"Gerade nach starken Regenfällen ist es gut, manche Abschnitte abzulaufen", meinte Kremsler. Einig waren sich die Räte, dass es bei einer kleinen Gemeinde wie Siegelsbach nicht notwendig sei, zusätzliche Rast- und Infoplätze einzurichten.