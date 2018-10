Für das Haus in der Ortsmitte (l.) wurde die Sanierung beschlossen. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Es wird nicht verkauft und erst recht nicht abgerissen. Mit Mehrheit (zwei Gegenstimmen und neun Enthaltungen) entschied der Ausschuss für Technik und Umwelt jetzt in öffentlicher Sitzung, dass das Wohngebäude Eichelberger Straße 5 im Ortsteil Waldangelloch saniert wird. Das Haus war vor 180 Jahren in der Ortsmitte gebaut worden, ist seit 2001 Eigentum der Stadt. Bei der Neugestaltung des Dorfmittelpunktes war 2009 die zum Gebäude gehörende Scheune abgerissen worden.

Wohnungen im Erd- und Obergeschoss sind vermietet. Das Dachgeschoss kann wegen baulicher Mängel nicht vermietet werden. Der im Erdgeschoss eingerichtete Jugendtreff steht "aufgrund mangelndem Interesse leer." Das zweigeschossige Haus sei, so das Amt für Gebäudemanagement, "optisch und baulich in einem schlechten Zustand", müsse dazu "bautechnisch und energietechnisch" saniert werden. Eingeschlossen in die Sanierung sind "technische Gebäudeausstattung für Elektrik und Wärmeerzeugung."

Die Sanierung sei geboten, wenn das Gebäude weiter als Wohnraum genutzt werden sollte. Für die Sanierung sind 222.000 Euro veranschlagt. Dazu kommen Kosten für Elektrik und Wärmeerzeugung mit 50.000 Euro. Damit nicht genug: Bei Mieterwechseln in den nächsten Jahren müsse die Stadt auch mit Renovierungskosten rechnen. Wegen des großen Sanierungsaufwands wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgenommen. Im aktuellen Zustand sei die Vermietung wirtschaftlich nicht sinnvoll. Nur 600 Euro mehr als die Gesamtkosten bringen die Mieteinnahmen im Jahr ein. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach einer Sanierung mit höhere Aufwand für Kapital und angepassten Mieteinnahmen verbessern die Situation nicht. Bei Vermietung des Objektes würde pro Jahr ein Defizit von 11.000 Euro die Stadtkasse belasten.

Während die Ablehner eine Sanierung vor einem "Fass ohne Boden in den nächsten Jahren" (Peter Hennig, FW) warnten, oder wie Georg Trunk (CDU) den Verkauf des Gebäudes für 170.000 Euro als "erwägenswert" hielten, unterstrichen Befürworter einer Sanierung, dass nie daran gedacht worden sei, das Gebäude zu verkaufen. Jürgen Schön (SPD) "Sonst hätten wir keine 220.000 Euro in den Etat 2012 eingestellt." Er appellierte, "dem mehrheitlichen Willen des Ortschaftsrats" den Weg zu ebnen.