Waibstadt. (kel) Die Diskussion über die Unterbringung von Asylbewerbern in der Stadt soll Extremisten kein Forum für fremdenfeindliche Propaganda bieten. Auf einer für kommenden Sonntag angemeldete Demonstration mehrerer ultrarechten Gruppierungen unter dem Schlagwort "Asylflut endlich stoppen", reagiert die Stadt mit einer Gegenkundgebung. Bürgermeister Joachim Locher hat unter der Devise "Waibstadt steht zusammen gegen rechts" die gesamte Einwohnerschaft zur Teilnahme aufgerufen. Durch friedlichen Protest könne man zeigen, "dass die braune Szene nicht erwünscht ist".

Die von einem Weinheimer NPD-Funktionär angemeldete rechte Kundgebung soll gegen 12 Uhr am Bahnhof starten und über Hauptstraße, Antoniusstraße und Lerchenstraße zum Bismarckplatz ziehen. Zu erwarten sind erfahrungsgemäß etwa 30 bis 50 Teilnehmer des neonazistischen Milieus. Dem Aufmarsch, so plant der Bürgermeister, sollen die Waibstadter entlang der Strecke am Straßenrand gegenübertreten, um zu verhindern, "dass Extremisten und ihre fragwürdigen Parolen das Bild unserer Stadt in der Öffentlichkeit prägen und verzerren".

Wenn schon die rechte Demonstration juristisch nicht verhindert werden könne, sollten die Bürger zeigen, dass in der Stadt kein Platz für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus sei. "Wir dulden in unserer Stadt keinen Fremdhass! Mit uns nicht'", schreibt Locher in seinem Aufruf und verwiest darauf, dass der Gemeinderat Ja zur Flüchtlingsunterbringung und Nein zu rechten Parolen sage.

Es sei ein Ärgernis, dass braunes Gedankengut von außen nach Waibstadt hineingetragen werden solle. Deutschland habe mit Extremismus und Gewalt leidvolle Erfahrungen machen müssen, nie wieder wolle man daher in autoritäre oder totalitäre Verhältnisse zurück, sondern stehe für Toleranz und Weltoffenheit.

Im Gespräch mit der RNZ erläuterte Joachim Locher seinen Standpunkt.

In jüngster Zeit mischten sich wiederholt Rechtsextreme bei öffentlichen Veranstaltungen unters Volk. Hat Waibstadt ein Nazi-Problem?

Waibstadt hat in keiner Weise ein Nazi-Problem. In Waibstadt gab und gibt es meines Wissens auch keine eigene rechte Szene. Es ärgert mich deshalb maßlos, dass dieser rechte Sumpf von außerhalb in unsere Stadt hineingebracht werden soll. Diese Trittbrettfahrermentalität ist die bekannte Masche der rechten Szene. Denen geht es nicht um Waibstadt, sondern nur darum, eine Plattform zu finden, um ihre extremistischen Parolen zu verbreiten.

Sie haben jetzt zu einem Protest gegen den Radikalen-Auflauf am Sonntag aufgerufen. Was erhoffen Sie sich davon?

Wir wollen damit eindeutig zeigen, dass in Waibstadt kein Platz ist für rechtsextremes Gedankengut. Und wir wollen damit zeigen, dass diese auswärtigen Rechtsextremisten bei uns unerwünscht sind. Es ist schon anmaßend, dass sich auswärtige, rechte Parteisoldaten mit dem Namen Waibstadt tarnen, um hier auftreten zu können.

Besteht die Gefahr, dass man die Extremisten durch diese Aufmerksamkeit aufwertet?

Diese Gefahr besteht natürlich immer und man kann sich darüber streiten, welcher Weg der bessere ist. Aber ich denke, man sollte auch nicht alles stillschweigend hinnehmen, sondern eindeutig Stellung beziehen und diesen Extremisten die Stirn bieten.

Wegen des Asylbewerberheims entstanden teilweise irrationale Ängste. Kann die Stadt etwas tun, um eine Versachlichung der Diskussion herbeizuführen?

Natürlich können wir unseren Betrag dazu leisten. Zum einen durch klare Information, wie zum Beispiel in der Bürgerversammlung. Zum anderen durch die Einzelmaßnahmen, die wir beim Landratsamt durchgesetzt haben, um bei der Betreuung der Unterkünfte eine Verbesserung zu erreichen.

Ganz wichtig ist da auch der große Kreis der Ehrenamtlichen, der sich gebildet hat. Aber am Wichtigsten sind sicher die persönlichen Gespräche, zu denen wir jederzeit bereit sind und waren. Wir stehen in Kontakt mit den direkten Angrenzern und haben dort auch aktuell konkrete Hilfe angeboten.