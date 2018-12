Seit über einem halben Jahrhundert marschieren Feuerwehrleute wie hier beim 75. Jubiläum der Helmstadter Löschtruppe in dieser Uniform auf. Das wird sich in den nächsten Jahren nach und nach ändern. Foto: Jürriens

Von Günther Keller

Waibstadt/Reichartshausen. Torsten Hartmann ist zur Probe schon mal in die neue Jacke geschlüpft - und war angetan: "Sieht ganz gut aus, und kneift und klemmt nicht so wie die alte", lautete sein Befund. Bisher war der Kommandant der Waibstadter Feuerwehr wie alle seine Kameraden von der löschenden und helfenden Truppe modisch eher in der Nachkriegszeit stehen geblieben. Aber wer bei Einsätzen einen beinahe zwei Kilo schweren Schutzhelm auf dem Kopf hat, verschwendet wohl kaum einen Gedanken, wenn's bei Festumzügen etwas im Schritt oder unter den Achseln zwickt. Aber das soll jetzt bald besser werden: Die Feuerwehren im Land werden neu eingekleidet. Und die Waibstadter Floriansjünger werden mit einiger Wahrscheinlichkeit zu den ersten gehören, die den neuen Dress auf die Straße tragen: Bis zum 150. Jubiläum im nächsten Jahr sollen die rund 70 Kameraden der Einsatzmannschaft und der Feuerwehrkapelle neu eingekleidet sein.

Aus den 50-er Jahren stammen die Schnittmuster der Ausgehuniformen, die heute noch bei repräsentativen Anlässen, Dienstversammlungen, Beerdigungen oder Umzügen getragen werden. Der nachtblaue Einreiher zum blauen Hemd und blauer Krawatte sei "einfach nicht mehr richtig zeitgemäß", findet auch Reichartshausens Feuerwehrchef Bruno Dentz. Wenn die örtliche Wehr im Mai ihr 75. Jubiläum begeht, werden die Reichartshäuser allerdings noch nicht komplett im neuen Anzug antreten - dafür reicht das Budget nicht. Deshalb gibt es zunächst mal für jeden ein neues Hemd plus Krawatte, aber nur für jene ein neues Oberkleid, denen das alte wirklich nicht mehr passt. Eine komplette Neueinkleidung für die derzeit 39 Mann starke Wehr würde immerhin mit rund 10.000 Euro zu Buche schlagen. Der Kommandant, der als Gemeinderat auch die kommunale Kasse im Hinterkopf hat, denkt deshalb wirtschaftlich antizyklisch: Hätten sich die Anbieter der neuen Oberbekleidung erstmal auf die abzusehende Nachfrage eingestellt, dann werde der Wettbewerb mittelfristig wohl für günstigere Preise sorgen.

"Man könnte das Geld auch für Sinnvolleres verwenden", hört man mancherorts in einigen Wehren vor allem dienstältere Löschmänner grummeln. Und auch Epfenbachs Kommandant Oliver Kohlhepp weiß natürlich: "Das ist ein Ausgabenposten". Deshalb will man dort zum einen die neuen Hemden in einer Art Sammelbestellung gemeinsam mit Spechbach und Reichartshausen ordern, um einen ordentlichen Rabatt herauszuschlagen, und zum anderen bei den Jacken und Hosen "sukzessive umstellen". Den Vortritt haben dabei die Funktionsträger, "weil sie doch mehr in der Öffentlichkeit stehen", erklärt Kohlhepp.

Mit neuen Uniformen ist aber womöglich die Neuausstattung der Feuerwehren noch nicht abgehakt: Im Stuttgarter Innenministerium, an dessen Spitze mit Reinhold Gall einen eingefleischten Feuerwehrmann steht, brütet derzeit an einer Verwaltungsvorschrift zur Einsatzkleidung. Gedacht ist dabei an eine Cargo-Hose, ein Polo-Shirt sowie ein Blouson und Parka, die in der Kleiderordnung zwischen Schutzkleidung und festlicher Uniform rangieren. Eine Arbeitsgruppe, die ein entsprechendes Konzept ausarbeitet, ist eingerichtet worden.