Waibstadt/Angelbachtal. (kel) Wie viele eheliche Kinder leben in Waibstadt? Wie viele wohnen in Angelbachtal zur Miete und wie groß ist ihre Wohnung? Wie viele Helmstadter haben einen Migrationshintergrund? Aus den Antworten auf Fragen wie diese puzzeln die amtlichen Statistiker ein Bild der bundesdeutschen Gesellschaft. Und genau darum geht es beim derzeit laufenden Mikrozensus. In rund 300 Haushalten im nördlichen Kraichgau zwischen Reichartshausen und Angelbachtal sind inzwischen die Bögen mit insgesamt 185 Fragen geflattert. Die Antworten sollen repräsentativ sein für die Gesamtbevölkerung.

Dass man einem Wildfremden gegenüber Auskünfte über seine Wohn- und Arbeitsverhältnisse geben soll und in Zusatzfragen sogar - dann aber freiwillig - über persönliche Lebensgewohnheiten interviewt wird, dürfte manchem befremdlich erscheinen. Entziehen kann man sich der amtlichen Befragung allerdings nicht. Wer sich verweigert, kann zu einem Zwangsgeld von bis zu 250 Euro verdonnert werden. Bislang ist allerdings aus dem Kraichgau kein Fall bekannt, dass einem Beauftragten des statistischen Landesamtes die Tür vor der Nase zugeschlagen worden wäre.

Bereits im Spätjahr waren die Teilnehmer des Mikrozensus von einem so genannten "Erhebungsbeauftragten" befragt worden. Ein Prozent der deutschen Haushalte ist jedes Jahr dazu verpflichtet. Der Mikrozensus soll zwischen den großen Volkszählungen wie zuletzt 2011 aktuelles Zahlenmaterial liefern. Behörden und Regierungsbeamte nutzen die Zahlen als Planungsgrundlage für wirtschaftliche und sozialstaatliche Ausgaben wie etwa für den Wohnungsbau.

Davor steht jedoch die Befragungsarbeit, die überwiegend Laien-Interviewer übernehmen. Sie rekrutieren sich in der Regel aus Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung, sind selbst aber ortsfremd. Sie bekommen übrigens 16,50 Euro pro Interview. Sie müssen an einer Schulung teilnehmen und eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, bevor sie die Teilnehmer befragen. Diese Interviewer klingeln nicht überraschend an der Haustüre, sondern kündigen sich eine paar Tage vorher per Postkarte an. Außerdem führen sie einen Ausweis des statistischen Landesamts mit sich. Die Befragung selbst dauert etwa eine halbe Stunde. Auf 64 Seiten werden neben Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Familienstand unter anderem der Bildungsstand, die Art der Erwerbstätigkeit und die Wohnverhältnisse erfragt. Um eine Rückverfolgung auszuschließen, werden Name, Anschrift und Telefonnummer vor der Auswertung von den statistisch relevanten Angaben abgetrennt. "Alle Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht", versichert das Statistische Landesamt. Carmina Brenner, die Chefin der Behörde, bittet alle auskunftspflichtigen Haushalte um Unterstützung: "Um repräsentative Ergebnisse zu gewinnen, ist es notwendig, dass alle in die Erhebung einbezogenen Haushalte die Fragen des Mikrozensus beantworten. Die Auskünfte von älteren Personen oder Rentnern sind dabei genauso wichtig wie die Angaben von Angestellten, Selbstständigen, Studenten oder Erwerbslosen. Es ist nicht möglich, einzelne für die Erhebung ausgewählte Personen von der Befragung zu befreien."

Die Datenauswertung der so genannten kleinen Volkszählung kann durchaus konfliktträchtig sein, so zeigte sich beim letzten Zensus. Plötzlich hatten eine ganze Reihe von Gemeinden weniger Einwohner als von ihnen bisher selbst verbucht - mit der Folge, dass Zahlungen aus der Landeskasse geringer auszufallen drohten. Das ging so weit, dass Reichartshausen und Neckarbischofsheim sogar eine Klage gegen die vermeintlich unzuverlässige Datenerfassung ins Auge fassten, dies aber dann doch angesichts des juristischen Aufwands bleiben ließen. Sechs Kommunen im Land, darunter Heilbronn und Mannheim, lassen es noch auf einen Rechtsstreit ankommen. Der Ausgang ist bislang ungewiss.