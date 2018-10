Von Günther Keller

Waibstadt. Es ist ganz schön was los in der Luft über dem nördlichen Kraichgau. "Tausende von Singvögeln" hat Dagmar Herold in den vergangenen Wochen über dem Hügelland flattern gesehen, darunter Goldammern, Rotschwänzchen, Lerchen. Aber das interessiert die diplomierte Ökologin eigentlich nur am Rande. Ihre Neugier gilt den größeren Kalibern unter den Gefiederten: Milanen beispielsweise, oder Baumfalken, Wespenbussarden oder Auerhühnern. Denn diese eint vor allem eines: Sie vertragen sich nicht mit Windkraftanlagen. Wo diese so genannten "windkraftsensiblen Vogelarten" leben, darf kein Rotor aufgestellt werden. Mit Hilfe eines ornithologischen Fachgutachtens will der Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt jetzt herausfinden, wo und ob überhaupt noch ein geeigneter Platz für die riesigen Windmühlen ist.

Bis Ende August will Bärbel Schlosser, Chefin des beauftragten Landschaftsplanungsbüros Bioplan in Heidelberg, die Bestandsaufnahme abgeschlossen haben, im September soll dann die Auswertung der Beobachtungen erledigt werden. Über 3000 Hektar Fläche stehen unter Beobachtung, nämlich die sechs als Suchfelder ausgewählten Areale, die als potenzielle Standorte für Windkraftanlagen in Betracht kommen: der Helmstadter Langlochwald beispielsweise, auch der Centwald in Reichartshausen, der Saugrund bei Daisbach oder die "Forl" im Grenzbereich zwischen Waibstadt, Neidenstein und Helmstadt. An diesen Stellen weht genug Wind, so dass der Rotorenbau die untere Grenze der Wirtschaftlichkeit gerade noch erreichen könnte, sagen Windkraft-Experten.

Aber es zählt nicht allein der Profit, sondern auch der Naturschutz. Der selten gewordene Rotmilan scheint besonders gefährdet: "Wenn er den Boden nach Beute abscannt, erkennt er die Rotoren nicht als Gefahr", erklärt Bärbel Schlosser, manchmal werde der Greifvogel vom Windsog regelrecht angesaugt. Oft ende die Begegnung mit den Rotoren tödlich. Kollisionsgefährdet sind auch der Wespenbussard und der Baumfalke, die sich bei der Jagd ebenfalls so stark auf den Untergrund konzentrieren, dass sie die Gefahr der drehenden Windflügel gar nicht wahrnehmen. Sensibel reagiert das Auerhuhn auf das Wumm-Wumm der großen Kunststoff-Rotoren: Das scheue Tier werde "regelrecht vergrämt", sagt Bärbel Schlosser.

Wie viele Vogel-Leben die Energiegewinnung per Wind tatsächlich kostet, kann niemand seriös sagen. "Irgendwo zwischen 10.000 und 100.000 pro Jahr" schätzt Hermann Hötker vom Michael-Otto-Institut im Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Das entspräche bei den derzeit etwa 24.000 bundesweit installierten Windkraftanlagen einer Quote von ein bis zwei Vögeln pro Anlage und Jahr.

Allerdings: Ausgerechnet die Rotmilane führen die Todesliste an, was Vogelfreunde aufschreckt. Denn etwa 60 Prozent der weltweiten Population dieses tagaktiven Jägers leben in Deutschland, während er in früher angestammten Vorkommen wie in der Türkei oder Marokko bereits ganz verschwunden ist. Deutschlandweit soll es noch etwa 30.000 Brutpaare geben.

Rund um mögliche Einflugschneisen und Horste der gefährdeten Vogelarten ziehen die Bioplan-Mitarbeiter einen Radius von 1000 Meter - das ist dann ihr Beobachtungsgebiet. Ökologin Dagmar Herold und ihr Kollege, der Biologe Michael Braun, suchen vor allem erhöhte Standorte, um mit Ferngläsern und Spektiven den Himmel abzusuchen. Sicherheitshalber ist ein Bestimmungsbuch für Vögel im Gepäck, aber Dagmar Herold hat schon längst einen siebten Sinn dafür entwickelt für das, was da durch die Luft kreist: Flugbild und Vogelstimme sind neben dem Federkleid und Größe beispielsweise klare Erkennungszeichen der einzelnen Gattungen. Wichtig ist auch, wohin der Vogel fliegt. Wird wiederholt ein Waldrand angesteuert, dann könnte dies ein Indiz für den Standort eines Horsts sein. Bis zu achtmal wird deshalb ein Areal von den Bioplan-Leuten unter die Lupe genommen.

Mit konkreten Aussagen zu den Vogelbeständen im Untersuchungsgebiet sind Bärbel Schlosser und Dagmar Herold noch zurückhalten, solange die endgültige Bewertung nicht abgeschlossen ist. Aber eines scheint klar: "Der Rotmilan hat einige schöne Brutgebiete hier".