Waibstadt. (aj) Thema im Gemeinderat war der Jahresbericht 2014 des städtischen Bauhofes. Laut Bauhofleiter Thomas Kaiser hatte der Bauhof 273 Aufträge zu erledigen. Bei 38 Beerdigungen mussten der Sargträgerdienst übernommen werden. Diese Zahl habe sich erheblich reduziert, weil es immer mehr Urnenbestattungen gebe und somit das städtische Personal entlastet werde. Dadurch verringern sich auch die Überstunden des Personals, welche 2014 bei 634 gelegen haben.

Die Haupttätigkeiten der Bauhofmannschaft lagen bei der Umgestaltung der Liegewiese beim Hallen-Freibad, der Sanierung einer Mauer und Herstellung eines Wasserleitungsanschlusses auf dem Friedhof sowie die Neugestaltung der Außenanlage bei der Friedhofshalle. Außerdem seien Spielgeräte auf dem Spielplatz Seeläcker erneuert worden. Viel Aufwand würde stets das Aufstellen des Maibaumes und der Weihnachtsbäume bereiten. Kaiser übergab dem Gemeinderat eine detaillierte Aufstellung über die Aufgaben, welche das Bauhofpersonals zu leisten habe.

Kurt Lenz bedankte sich namens der Fraktion CDU/Bürger für Waibstadt und Daisbach beim Bauhofpersonal für die geleistete Arbeit und stellte fest, dass das, was zu bewältigen war, bewältigt worden sei. Hinsichtlich des Winterdienstes habe er von der Bevölkerung nichts Negatives gehört. "Die Arbeiten wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt", betonte Bernd Kiermeier von der Waibstadter Wählergemeinschaft. Von Kritik seitens der Bevölkerung sei ihm nichts bekannt. Dem Dank schloss sich Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner an, der nur Lob für den Bauhof parat hatte. Auch Ingrid Rautnig von der SPD zollte dem Personal Dank für die geleistete Arbeit. Egal wo sie hinkomme, es sei nichts vernachlässigt, was sich im Eigentum der Stadt befindet.