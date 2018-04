Waibstadt. (aj) Informiert wurde in einer Sitzung des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe "Unterer Schwarzbach" über den geplanten Kanalbau in der Neidensteiner Straße in Waibstadt. Dabei habe man Überlegungen angestellt, im Zuge dieser Arbeiten auch die Wasserleitung zwischen der Kreuzung am Bahnhof bis in Höhe des Sonnenstudios zu erneuern, wie der Verbandsvorsitzende Bürgermeister Joachim Locher erklärte. Dies wäre sinnvoll, zumal in diesem Abschnitt die Wasserleitungen unterschiedlich dimensioniert seien.

Diplom-Ingenieurs Mirco Büchler vom Büro Willaredt-Ingenieure in Sinsheim berichtete, dass neben der Verlegung einer neuen Wasserleitung auch das Schieberkreuz beim Bahnübergang ausgetauscht werden soll. Vorgesehen sei auch die Erneuerung der Hydranten. Außerdem sollen neue Hausanschlüsse gelegt werden. Büchler empfahl, im Zuge dieser Arbeiten auch die Wasserleitung ab Neidensteiner Straße bis zum Mühlkanal neu zu verlegen und den Dücker im Mühlkanal zu erneuern. Die Gesamtkosten bezifferte Büchler auf rund 300 000 Euro. Die Arbeiten würden gemeinsam mit den Kanalbauarbeiten erledigt.

In diesem Zusammenhang habe die Verwaltung zusätzlich untersuchen lassen, ob auch eine Wasserleitung im hinteren Feldweg bis zur Firma Naturella verlegt werden sollte, parallel zum Kanal. Somit könnte man den Wasserbedarf von Naturella aus dem Ortsnetz decken, hieß es. Allerdings gebe es schon seit Jahren eine Planung, wonach der Safthersteller eine eigene Wasserleitung vom Hochbehälter "Stadtackerkopf" erhalten soll. Um das Mischungsverhältnis von Eigenwasser und Bodenseewasser und damit die Wasserqualität im Ortsnetz konstant halten zu können, könne auf die separate Zuleitung nicht verzichtet werden. "Von der Technik her macht es daher keinen Sinn in diesem Feldweg eine neue Leitung zu verlegen", so Büchler. Die geplante Leitung müsse man mit dem neuen Eigentümer, der Firma Wesergold, besprechen, sagte Verbandsvorsitzender Locher. Wie er in diesem Zusammenhang informierte, habe Wesergold den Erhalt der Arbeitsplätze in Waibstadt garantiert. Der Wasserbezug solle stetig ausgebaut werden. Der Wasserbezug gehe über den Spitzenwert, den die Firma Emig einmal hatte, hinaus, erklärte Verbandsrechner Jürgen Buchner.