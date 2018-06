Von Diana Deutsch

Waibstadt. Es ist immer wieder unglaublich, wie dieser kurze Moment die jungen Menschen verwandelt. Eben noch standen die 16- und 17-jährigen Mädchen und Jungen schick zurecht gemacht, aber mit bangen Gesichtern in der Schlange vor dem Altar und wünschten sich ganz weit weg. Dann traten Firmanden einzeln vor Alt-Erzbischof Robert Zollitsch hin. Er sah ihnen lächelnd in die Augen, nannte sie beim Namen und zeichnete mit Chrisam-Öl ein Kreuz auf die Stirn: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist." Weggeblasen war die Muffeligkeit. Jetzt strahlten die Gesichter.

Fast 500 Jugendliche haben am letzten Wochenende im Katholischen Dekanat Kraichgau das Sakrament der Firmung empfangen, mit dem die katholische Kirche das Ende der Kindheit markiert. Wer gefirmt ist, nimmt als vollwertiger Erwachsener am Leben der Kirche teil. Die Spitzenreiter im Dekanat waren die Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal mit 122 Firmanden und drei Firmgottesdiensten. Und die Seelsorgeeinheit Waibstadt, wo sich 106 Firmlinge angemeldet hatten. Das waren mehr als erwartet. Weshalb das Team um Pfarrer Joachim Maier einen Zusatzgottesdienst in Epfenbach einschob.

Die große Waibstadter Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt füllte sich am Sonntagmorgen trotzdem bis auf den allerletzten Platz. Man trug Festtagsstaat. Die Bläser des Musikvereins eskortieren die 73 Firmanden und ihre Firmpaten in die Kirche. Der Chor "Wegzeichen" intonierte fetzige Sakralsongs. Und der emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch erschien in strahlendem Orange zu goldener Mitra und goldenem Stab.

Der 78-jährige ehemalige Freiburger Oberhirte hat sich in den letzten zwei Jahren kaum verändert. Es war wie ein Deja-Vu, ihn wieder freundlich lächelnd am Altar stehen zu sehen. Nur eines war neu: Robert Zollitsch hielt die Festpredigt ohne Manuskript, frei am Mikrofon stehend. Ruhm und Berühmtheit, sagte Zollitsch, seien keine Fundamente, auf die man ein gelingendes Leben aufbauen kann. "Es kommt darauf an, die eigene Mitte zu entdecken, die Gott uns geschenkt hat." So wie der Firmpate dem Firmling bei der Salbung beruhigend die Hand auf die Schulter legt, "so steht Gott ein Leben lang hinter Euch".

Mit einer gehörigen Portion Skepsis waren die 16- und 17-Jährigen vor einem halben Jahr in Richtung Firmung aufgebrochen. Regelmäßige Kirchgänger fanden sich wenige unter den 106 Firmanden. Die meisten betraten mit dem Glaubensweg Neuland. Auf einen mittelgroßen Geldsegen durften die Firmlinge übrigens nicht hoffen. Geschenke zur Firmung sind nicht üblich.

Steifen Firmunterricht gibt es heutzutage auch nicht mehr. So wenig wie die Verpflichtung zum regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Sechs Gottesdienste sollten die Firmanden besuchen, erklärt Carola von Albedyll, die Waibstädter Gemeindereferentin. Sehr viele seien aber öfter gekommen. "Uns ging es in der Firmvorbereitung darum, dass die Jugendlichen Kirche in allen Facetten kennenlernen", betont Carola von Albedyll. Das funktioniert am besten mit Projekten. Die Firmanden begleiteten die Sternsinger, sie fuhren mit dem Bus zur Chrisammesse ins Freiburger Münster, besuchten die Jugendkirche in Mannheim, engagierten sich beim Perutag, entwarfen einen Blumenteppich für die Fronleichnamsprozession, kümmerten sich um die Bewohner eines Seniorenheims und kochten ein Buffet mit Speisen aus der Bibel. "Neu aufgenommen haben wir die Arbeit mit Flüchtlingen", resümiert Gemeindereferentin von Albedyll. "Es ist wichtig, dass Kirche die aktuelle gesellschaftliche Situation spiegelt."

"Damit der Funke überspringt", lautete das Motto der Firmung in Waibstadt. Glaubt man der Hochstimmung in Mariä Himmelfahrt, dann hat das am Sonntag geklappt. Wie es mit den Jugendlichen weitergeht, weiß niemand. "Ein Leben gelingt nicht aus der menschlichen Kraft allein", sagte Alt-Erzbischof Robert Zollitsch in seiner Predigt. "Sondern nur aus der Kraft Gottes."