Waibstadt. Hinter den Brandanschlägen auf drei Müllcontainer in der Waibstadter Innenstadt in der Nacht zum Freitag könnte eventuell ein junger Mann stecken - er könnte ebenso gut aber auch ein Zeuge der Brandstiftung sein. Zur Tatzeit hielt sich ein etwa 1,75 Meter großer Unbekannter in der Gegend auf. Er trug ein schwarzes Kapuzenshirt, welches vorne und hinten einen weißen Aufdruck hatte. Er sowie eventuell andere Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit dem Polizeiposten in Waibstadt, Telefon 07263/5807, in Verbindung setzen.

Die Polizei ermittelt nach drei Brandanschlägen auf Mülltonnen in der Ringstraße, Hauptstraße und an der Ecke Amalienstraße/Ritterstraße. Kurz vor 3.30 Uhr hatte ein Anwohner die Polizei in Sinsheim informiert, dass in der Ringstraße eine grüne Mülltonne brennen würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife war es dem Anwohner bereits gelungen, das Feuer zu löschen. Nur wenige Minuten später gingen erneut Mitteilungen über Brände von Mülleimern in der Hauptstraße bzw. an der Ecke Amalienstraße/Ritterstraße ein. Die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt löschte die beiden Brände rasch, konnte aber nicht verhindern, dass beide Mülleimer komplett zerstört wurden. Auch die Tonne in der Ringstraße ist nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf gut 500 Euro. Etwa zehn Tage zuvor waren bereits zwei Drahtmülleimer am ehemaligen Einkaufsmarkt Edeka in der Neidensteiner Straße abgefackelt worden.