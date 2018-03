Waibstadt. (aj) Die Stadt setzt sich gegen den von der Telekom geplanten Abbau der letzten zwei Telefonzellen im Ort zur Wehr. Nicht allein der Umsatz der Münzfernsprecher dürfe als Kriterium herangezogen werden, sondern vor allem der Bedarf, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung argumentiert. Deshalb besteht man darauf, dass die Anschlüsse am Waibstadter Bahnhof und in der Daisbacher Ortsmitte bleiben.

Weniger als 40.000 öffentliche Apparate gibt es noch in Deutschland, ein knappes Drittel des einstigen Bestandes. Auch im nördlichen Kraichgau hat die Telekom ihr Netz massiv ausgedünnt - stets mit dem Hinweis, dass man beim Betrieb der Fernsprecher erheblich drauflege. Vor allem seit fast jeder ein Handy hat, werden Telefonhäuschen immer seltener benutzt. Außerdem üben die Einrichtungen offenbar immer wieder einen besonderen Reiz auf Vandalen aus, was die Reparatur- und Ersatzkosten nach oben treibt. Einfach abbauen darf die Telekom eine öffentliche Telefonzelle aber nicht. "Sollte sich im Verlauf von zwölf Monaten zeigen, dass ein Standort unwirtschaftlich ist, dann setzen wir uns mit der Kommune in Verbindung, um den Abbau - im Konsens mit der Kommune - zu avisieren", erklärt Telekom-Sprecher George-Stephen McKinney. Was genau "unwirtschaftlich" bedeutet, das lasse sich "pauschal nicht beantworten". Gängig ist allerdings inzwischen bei der Telekom eine Mindestumsatzgrenze von 50 Euro pro Monat. Liegen Telefonzellen darunter, sind sie Kandidaten für die Demontage.

Laut Bauamtsleiter Adam Jäger verweist die Telekom auch in den beiden Waibstadter Fällen auf schwache Umsatzzahlen. Der Telekom sei inzwischen von der Stadtverwaltung mitgeteilt worden, dass die Telefonstellen jedoch nach wie vor noch benötigt würden. Das Häuschen beim Bahnhof in Waibstadt sei infolge des S-Bahn-Verkehrs und der dort auch noch vorhandenen Bushaltestellen eine sinnvolle Einrichtung für die Bahn- und Busreisenden sowie für die Bevölkerung, so Jäger. Die Telefonstelle in Daisbach werde ebenfalls noch benötigt, da im Stadtteil der Handy-Empfang schlecht sei. "Es bestehen hier oftmals erhebliche Schwierigkeiten beim Funknetz", so Jäger. Deshalb sei es für die Bevölkerung in Daisbach von Vorteil, dass sie ihm Ernstfall auf eine öffentliche Telefonzelle zurückgreifen könne. Aus diesen Gründen könne auf die Telefonzellen nicht verzichtet werden, betonte Bauamtsleiter Jäger. Dies sah auch der Gemeinderat so. Jetzt ist erneut die Telekom am Zuge.