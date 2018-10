Waibstadt-Daisbach. (wig) Über Störungen im Telefonnetz der Telekom informierte Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Viele Bürger können nicht mehr telefonieren, Anschlüsse sind nicht mehr erreichbar oder Nummern sind falsch geschaltet. Nachdem mehrere Beschwerden an ihn heran getragen wurden, habe er sich informiert und erfahren, dass die Probleme in Daisbach nicht in der bundesweiten Störung von Internet-Plattformen begründet liegt, sondern an Kabelfehlern. Es seien Kabel falsch zusammen gelegt bzw. geschaltet worden. Etwa 30 Anschlüsse, sowohl DSL als auch analoge, in Daisbach seien betroffen. Die Fehlermeldungen sind laut Glasbrenner an einen Bautrupp weiter gegeben worden und dürften bald behoben sein, so die Auskunft der Telekom.