Waibstadt. (aj) Mit einem an ihn gerichteten offenen Brief von Manuela Kern und Brigitte Kaiser musste sich der Gemeinderat beschäftigen. Dabei ging es um eine Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder ab September 2014. Die beiden Eltern sehen mit der Einschulung ihres Kindes im September eine Betreuungslücke und zwar sowohl zeitlich als auch inhaltlich, denn die Kernzeitbetreuung wird bislang nur bis 14.30 Uhr angeboten, wie Bürgermeister Joachim Locher erläuterte.

Außerdem besteht keine Möglichkeit, ein Mittagessen einzunehmen, und es findet auch keine Hausaufgabenbetreuung statt. Deshalb wünschen die Eltern, dass die Betreuung der Grundschulkinder zeitlich der jetzigen Betreuungszeit im Kindergarten angeglichen wird (7.30 bis 17 Uhr, freitags bis 15 Uhr), dass die Möglichkeit der Einnahme eines Mittagessens eingerichtet wird und in der Betreuungszeit eine Hausaufgabenbetreuung stattfindet. Sie seien für derartige Leistungen bereit, die entsprechenden Beiträge zu bezahlen. Kern und Kaiser glauben, dass auch andere Eltern ein solches erweitertes Betreuungsangebot dankbar annehmen würden.

"Ganz so einfach ist die Umsetzung nicht", sagte Bürgermeister Locher, "denn wo sollen die Kinder das Essen einnehmen?" Eine Mensa ist erst beim Neubau des Kindergartens vorgesehen. Der Gemeinderat war sich einig, dass man sich einer solchen Forderung nicht entziehen könne und Bedarf bestehe.

Stadtrat Bernd Kiermeier sprach sich dafür aus, dass jetzt schon ein entsprechender Betrag in den Haushalt 2014 eingestellt wird. Seine Frage, ob dies möglich ist, bejaht Stadtkämmerer Jürgen Buchner. Stadtrat Robert Lehnert regte an, die Finanzierung über Fördergelder, die für die Jugendarbeit im Haushalt eingestellt werden, vorzunehmen. Den Betrag für das Jugendkonzept könnte man ja erhöhen. "Der Forderung der Eltern kann sich die Stadt nicht entziehen", so Lehnert.

"Wenn die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder der Schule angegliedert wird, dann kann man von einer Ganztagesschule sprechen", sagte Bürgermeister Locher. Auch er ist dafür, dass zunächst erst mal der Bedarf abgeklärt und erst danach darüber entschieden werden sollte.

Um genaue Zahlen über den Bedarf zu erhalten, wurde die Verwaltung beauftragt eine Umfrage zu starten. Die Eltern sollen verbindlich mitteilen, ob sie Interesse an der Betreuung von Grundschulkindern haben. Nach Vorliegen des Ergebnisses wird der Gemeinderat dann eine Entscheidung treffen.

Zudem erkundigte sich Stadtrat Karlheinz Zeth in der Sitzung, ob der Verwaltung etwas bekannt sei, dass auf dem Grundstück Helmstadter Straße 2 Tiefgaragenstellplätze errichtet werden. Ein dort entsprechend vorhandenes Plakat würde dies ankündigen. Der Verwaltung sei diesbezüglich nichts bekannt, teilte Bürgermeister Locher mit. Bauamtsleiter Adam Jäger ergänzte, dass sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung mit einer Bauvoranfrage hinsichtlich einer Bebauung befassen werde, allerdings gehe es hierbei nicht um Tiefgaragenstellplätze.

Eine Sperrung der Parkbucht an der Pfarrstraße zwischen Hauptstraße und Ochsenstraße, wie von Stadtrat Bernd Kiermeier vorgebracht, ist nach Aussage von Bürgermeister Locher nicht möglich, da sich dieser Parkplatz auf Privateigentum befindet. Mit dem Grundstückseigentümer habe man jedoch eine Vereinbarung getroffen, dass dieser Platz weiterhin öffentlich genutzt werden darf. Grund der Überlegung einer Sperrung war, dass infolge des Parkens von Fahrzeugen insbesondere die älteren Fußgänger mit ihrem Rollator Probleme wegen der geringen Breite des Gehweges haben.