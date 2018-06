Waibstadt. (aj) Nach intensiver Planung und Abstimmungsgesprächen mit Grundstückseigentümern konnte die Stadt nun den Startschuss für die Umgestaltung des Bahnhofumfeldes und der Errichtung von öffentlichen Stellplätzen entlang der Bahnlinie geben. Vorgesehen sind um die 30 Stellplätze. Die Baumaßnahmen erfolgen im Zuge der Sanierung "Neidensteiner Straße" und stellen gleichzeitig den Abschluss der in diesem Sanierungsgebiet getätigten Sanierungsmaßnahmen dar. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde von der Stadt die Firma Rapisarda aus Angelbachtal beauftragt, die Bauleitung und Planung obliegt dem Städtebau-Planungsbüro Sternemann und Glup aus Sinsheim. Die Baukosten belaufen sich auf rund 650 000 Euro. Wenn alles gut läuft, sollen die Arbeiten bis Anfang Oktober abgeschlossen sein. Durch die Baumaßnahmen stehen derzeit die Parkplätze bei den Arztpraxen nicht mehr zur Verfügung, aber auch die komplette Fläche entlang der Bahnlinie, welche von Bahnreisenden zum Abstellen ihrer Fahrzeuge benutzt werden, nicht. Parkmöglichkeiten bestehen während der Bauphase entlang der Neidensteiner Straße und in der Breslauer Straße oder in anderen Straßen.