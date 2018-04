Jetzt ist es offiziell: Auf den bisher stadteigenen Grundstücken in der Neidensteiner Straße sollen bald ein Aldi und ein dm-Drogeriemarkt errichtet werden. Foto: Jäger

Waibstadt. (kel) Nach vielen zähen Verhandlungen, manchen Absagen und etlichen neuen Anläufen ist jetzt klar: Der Discounter-Riese Aldi zieht auf das bisherige Brachgelände an der Neidensteiner Straße. Mit dem Lebensmittelmarkt kommt ein dm-Drogeriemarkt aufs gleiche Areal. "Das ist eine optimale Lösung", freut sich Bürgermeister Joachim Locher, den das "Problemgrundstück" seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren immer wieder beschäftigte. Aldi wird die 5300 Quadratmeter kaufen und bebauen, einen Teil davon an den Drogisten mit Sitz in Karlsruhe weitervermieten. Beide teilen sich die 95 Stellplätze, die zwischen den Märkten entstehen sollen.

Der Notartermin ist auf übernächste Woche vereinbart, der Nutzungsvertrag zwischen Stadt und Aldi unterschriftsreif. Im Spätsommer könnte der Bau beginnen, schätzt Bürgermeister Locher. Da derartige Märkte nach Standardplänen hochgezogen werden, ist mit einer Eröffnung der beiden Geschäfte voraussichtlich in etwa einem Jahr zu rechnen.

Für die Stadt, die - auch mit Hilfe von Sanierungsgeldern aus der Landeskasse - die Flächen der Neidensteiner Straße 8 bis 14 vor beinahe zehn Jahren erwarb und die alte Bebauung abräumen ließ, scheint der Aldi-Deal finanziell ein gutes Geschäft zu werden, deutete Locher gegenüber der RNZ an. Dem Rathauschef geht es aber um mehr: "Wir sind dann bei der Einzelhandelsstruktur, vor allem beim Lebensmittelangebot, sehr gut aufgestellt".

Die Ansiedlung eines weiteren Supermarkts sei dann kein Thema mehr, allenfalls könne man sich noch einen Zuwachs bei Fachgeschäften vorstellen. Mit Lebensmittelmärkten ist Waibstadt nämlich künftig reich gesegnet: Am westlichen Stadtrand tummeln sich bereits Rewe und Lidl. Letzterer wollte seine Dependance sogar erweitern - stieß damit aber bei der Kommune auf Ablehnung, weil die sich eine Lösung für das künftige Aldi-Areal nicht selbst verbauen wollte.

Laut Planung soll die Aldi-Filiale eine Verkaufsfläche von etwa 900 Quadratmeter haben, was in etwa der Größe der bestehenden Lidl-Niederlassung entspricht. Der Drogeriemarkt, der an die Wäscherei Gafner angrenzen wird, wird etwa 700 Quadratmeter messen. Für die Parkplätze sind Schranken vorgesehen - vermutlich um eine Belegung durch Bahnpendler zu unterbinden.