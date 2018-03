A 6 bei Sinsheim. (pol/sbl) Ein Fahrgast schlug seinen Taxifahrer während der Fahrt auf der Autobahn A 6 am Dienstagmittag mit einer Flasche. Der 37-Jährige war in Karlsruhe in das Taxi gestiegen und nannte Chemnitz als Fahrziel.

Bei der Fahrt über die A 6 fing er an, anderen Autofahrern die Faust oder den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen, wobei der Mann so in Rage geriet, dass er mit den Fäusten auf das Armaturenbrett schlug.



Aus noch unbekannten Gründen gab er dem Taxifahrer Schuld an seiner Lebenssituation. Er holte eine Flasche Wodka aus seinem Rucksack und schlug sie dem Fahrer unvermittelt ins Gesicht. Dabei wurde dieser leicht verletzt.



Weitere Schlagversuche konnte der 51-jährige Taxifahrer unterbinden, bis er an der Ausfahrt Sinsheim die Autobahn verlassen konnte. Dort wurde der 37-Jährige vorläufig festgenommen und beruhigte sich anschließend im Polizeirevier Sinsheim. Einen Grund für sein Verhalten nannte er nicht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille.



Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von seiner Lebensgefährtin abgeholt. Das Verkehrskommissariat Walldorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.