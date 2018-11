Von Martin Weis

Sinsheim. Zum 6. Unternehmergespräch hatte die IHK Rhein Neckar ins Auto und Technik Museum in Sinsheim eingeladen. Rund 300 Firmenchefs aus mittelständischen Betrieben der Region waren der Einladung gefolgt, nutzen die Gelegenheit für persönliche Gespräche und zur Information an den IHK-Infoständen zu Themen wie Aus- und Weiterbildung, Unternehmensnachfolge, Technologietransfer oder internationale Märkte, und Wirtschaftsförderung.

IHK-Präsident Gerhard Vogel begrüßte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, dankte ihm dafür, "als erste Amtshandlung in Sinsheim mit der IHK gemeinsam das Unternehmergespräch zu gestalten." Sinsheim sei ein "sehr wichtigen Teil des Wirtschaftsraums der IHK", so der Präsident. Er skizzierte die erfolgreiche Entwicklung: 12 000 Arbeitsplätze, elf Millionen Euro Gewerbesteuer der "stark mittelständisch geprägten Betriebe." Hohe Dynamik zeichne den Standort aus, der große Projekte realisiert habe, darunter den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (S-Bahn, dritter A6- Anschluss, dreispuriger A6-Ausbau). Diese hätten der Standortentwicklung "einen Riesenschub" gegeben, wie neue Gewerbegebiete oder die Ansiedlung der Badwelt. Sinsheim habe sich im Wettbewerb der Standorte in den letzten Jahren gut positioniert. Nicht einverstanden ist die IHK mit einem Factory Outlet Center. Sinsheim sei kein "zulässiger Standort" dafür. Das Projekt verstoße gegen Ziele der Landes- und Regionalplanung.

Wichtiges Thema ist laut Vogel für die Unternehmen der Fachkräftemangel als Folge des demografischen Wandels. Zur Energieversorgung betonte der Präsident, ein "Masterplan" sei erforderlich. "Unsere Unternehmen sind auf auf sicheren und bezahlbaren Strom angewiesen", sagte er.

OB Albrecht betonte, dass Sinsheim "mit großen Maßnahmen zum Boom in der Region beigetragen hat." Wichtig sei für die Stadt, leer stehende Gewerbe-Immobilien wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Neben seinem Votum für einen A6-Anschluss Dielheim hob der OB hervor, dass Rathaus und Räte hinter des Zielabweichungsverfahren für das Outlet-Center stehen. "Wir planen das Center nicht auf der grünen Wiese, sondern im Bestand." Kritiker am Standort vergäßen "die Gefahr durch die Politik, dass rund um das Land neue Zentren entstehen, aus denen Kaufkraft abfließt." Hätte er Verständnis für die Lage in Heidelberg und Mannheim, "wäre ich dort OB geworden." - In der von RNZ-Redakteur Micha Hörnle, moderierten Diskussion ging es um Fachkräftegewinnung, Unternehmenssicherung und ehrenamtliche Arbeit in der IHK.