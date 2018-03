Sinsheim. (mw) Ihre positive Entwicklung hat die Volksbank Kraichgau-Wiesloch-Sinsheim 2012 fortgesetzt. Erstmals überschritt die Bilanzsumme die Drei-Millarden-Grenze, zog Vorstandssprecher Andreas Böhler bei der Vertreterversammlung in der Messehalle 6 Bilanz. Vorstandsmitglied Wilhelm Rupp bewertete die Bilanzsumme (3,05 Milliarden Euro, plus 7,1 Prozent) als "eine weitere Wegmarke" nach der Fusion. Verantwortlich dafür seien "vor allem Zuwächse bei den Kundeneinlagen". Bei den Kundenkrediten lag der Zuwachs bei 4,6 Prozent. Das Volumen an Neukrediten wuchs auf 401 Millionen, gleichgewichtig verteilt auf gewerbliche und private Finanzierungen.



"Sehr positiv entwickelt" haben sich die Kundeneinlagen, die um 129 Millionen auf 2,45 Milliarden Euro anstiegen. Zugelegt haben Tagesgelder, befristete Einlagen wie Spareinlagen. Solide ist die Eigenkapital-Ausstattung der Bank. 2012 erhöhte sich der Stand um 18 auf 253 Millionen Euro. Der Zinsüberschuss hat sich im Vergleich zu 2011 leicht verringert. Das Provisionsergebnis wuchs um fünf Prozent auf 23,2 Millionen Euro, wofür sowohl Erlöse aus dem Wertpapiergeschäft wie höhere Erträge aus dem Vermittlungsgeschäft verantwortlich sind.

Das Betriebsergebnis vor Steuern beläuft sich auf 20,6 Millionen Euro. Unterm Strich steht ein Bilanzgewinn von 5,3 Millionen Euro. Rupp hob hervor, dass "die Fusionsziele der Bank erreicht wurden." Dazu passe das Ratingergebnis, das der Bank die maximal erreichbare A Doppelplus zuerkannte. Die gute Entwicklung sei nur dank des großen Engagements der Mitarbeiter möglich, verwies Rupp auf die "Personalstrategie 2015" mit "konsequentem Qualifizierungs- und Weiterentwicklungsprogramm" und "verstärkten Schulungs- und Trainingskapazitäten."



Vorstandsmitglied Thomas Geier freute sich über 2900 Neumitglieder 2012. In diesem Jahr sind es bislang über 1000. 51754 Mitglieder seien "ein Vertrauensbeweis für die Arbeit in der Region."

Mit den Filialen ist die Volksbank Kraichgau "in der Region optimal vernetzt," so Geier. Es werde weiter in Geschäftsstellen investiert. Im Juni 2012 wurde die SB-Filiale in Waldangelloch eröffnet, die Filiale Steinsfurt renoviert. Auch die "Onlinefiliale wurde neu gestaltet. "Kraichgau Reisen" verzeichnete 2012 ein Umsatzzuwachs von 8,6 Prozent. Kraichgau Immobilien habe sich am regionalen Markt etabliert, sagte Geier.

Vom Bilanzgewinn (5,3 Millionen Euro) werden 1,5 Millionen Euro für eine Dividende von sechs Prozent ausgeschüttet. Einstimmig wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet, die Beschlüsse zum Jahresabschluss und zur Gewinnverwendung gefasst.